Путин заявил о развитии сотрудничества с Казахстаном в энергетике
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в сфере энергетики, страны на взаимной основе осуществляют прокачку нефти, заявил президент России Владимир Путин. "Планомерно развивается двустороннее сотрудничество в энергетике. Через Россию проходит основной объем казахстанского экспорта нефти. В свою очередь российская нефть по территории Казахстана прокачивается в Азию", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
