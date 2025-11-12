https://1prime.ru/20251112/putin-864471564.html

Путин заявил о развитии сотрудничества с Казахстаном в энергетике

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в сфере энергетики, страны на взаимной основе осуществляют прокачку нефти, заявил президент России Владимир Путин. "Планомерно развивается двустороннее сотрудничество в энергетике. Через Россию проходит основной объем казахстанского экспорта нефти. В свою очередь российская нефть по территории Казахстана прокачивается в Азию", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

