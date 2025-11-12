Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки
2025-11-12T17:47+0300
2025-11-12T17:47+0300
россия
мировая экономика
казахстан
рф
еаэс
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС и решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик. Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля. "Отмечая растущий международный авторитет Евразийского экономического союза, Стороны продолжат развивать общие рынки в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и совместно решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в рамках председательства Республики Казахстан в Союзе в 2026 году", - говорится в документе.
казахстан
рф
россия, мировая экономика, казахстан, рф, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, ЕАЭС
17:47 12.11.2025
 
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки

Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС

© РИА Новости . Максим Богодвид
Флаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС и решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик.
Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля.
"Отмечая растущий международный авторитет Евразийского экономического союза, Стороны продолжат развивать общие рынки в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и совместно решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в рамках председательства Республики Казахстан в Союзе в 2026 году", - говорится в документе.
Путин отметил важность экономического взаимодействия с Казахстаном
