https://1prime.ru/20251112/runok-864472947.html
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС и решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:47+0300
2025-11-12T17:47+0300
2025-11-12T17:47+0300
россия
мировая экономика
казахстан
рф
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862007953_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a15fbfeb5dc212e2a7f108b0e0c01eb.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС и решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик. Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля. "Отмечая растущий международный авторитет Евразийского экономического союза, Стороны продолжат развивать общие рынки в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и совместно решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в рамках председательства Республики Казахстан в Союзе в 2026 году", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251112/putin-864471721.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862007953_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6654be76ee76e64034baaee5dde8813e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, рф, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, ЕАЭС
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки
Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС