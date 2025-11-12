https://1prime.ru/20251112/runok-864472947.html

Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки

россия

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС и решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик. Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля. "Отмечая растущий международный авторитет Евразийского экономического союза, Стороны продолжат развивать общие рынки в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и совместно решать задачи повышения конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в рамках председательства Республики Казахстан в Союзе в 2026 году", - говорится в документе.

