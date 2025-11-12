Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к снижению - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251112/rynok-864454782.html
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению - 12.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к снижению и теряет в пределах 0,2%, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:30+0300
2025-11-12T12:55+0300
экономика
рынок
акции
торги
богдан зварич
мосбиржа
лукойл
ммк
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_a2c604e3a96bdf88899067e7a1a2fe19.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к снижению и теряет в пределах 0,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.16 мск снижался на 0,15%, до 2562,36 пункта. С утра индикатор максимально повышался до 2580,39 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-1,3%), "Хэдхантера" (-1,3%), ММК (-1,4%), "Позитива" (-2,5%). Дорожают бумаги "Эталона" (+8,4%), ВК (+2,4%), "Ростелекома" (+0,1%). Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на среду является коридор 2500-2600 пунктов, считает Богдан Зварич из банка ПСБ. "При этом после утреннего роста в район верхней планки указанного диапазона активизировались продажи, что толкнуло индекс Мосбиржи вниз", - добавляет он. Попытки штурма зоны сопротивления росту индекса Мосбиржи 2580-2600 пунктов продолжаются, отмечают эксперты компании "Алор брокер". "Пробой вверх этого уровня откроет индикатору дорогу для движения еще на 100 пунктов вверх", - оценивают они.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861705131_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_6448c5bb8863cdfa73a27f8cef6d937f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, богдан зварич, мосбиржа, лукойл, ммк, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Богдан Зварич, Мосбиржа, Лукойл, ММК, РОССИЯ
12:30 12.11.2025 (обновлено: 12:55 12.11.2025)
 
Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению и теряет в пределах 0,2%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к снижению и теряет в пределах 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.16 мск снижался на 0,15%, до 2562,36 пункта. С утра индикатор максимально повышался до 2580,39 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-1,3%), "Хэдхантера" (-1,3%), ММК (-1,4%), "Позитива" (-2,5%). Дорожают бумаги "Эталона" (+8,4%), ВК (+2,4%), "Ростелекома" (+0,1%).
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на среду является коридор 2500-2600 пунктов, считает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"При этом после утреннего роста в район верхней планки указанного диапазона активизировались продажи, что толкнуло индекс Мосбиржи вниз", - добавляет он.
Попытки штурма зоны сопротивления росту индекса Мосбиржи 2580-2600 пунктов продолжаются, отмечают эксперты компании "Алор брокер". "Пробой вверх этого уровня откроет индикатору дорогу для движения еще на 100 пунктов вверх", - оценивают они.
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиБогдан ЗваричМосбиржаЛукойлММКРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала