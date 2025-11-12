Российский рынок акций перешел к снижению
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к снижению и теряет в пределах 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.16 мск снижался на 0,15%, до 2562,36 пункта. С утра индикатор максимально повышался до 2580,39 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Лукойла" (-1,3%), "Хэдхантера" (-1,3%), ММК (-1,4%), "Позитива" (-2,5%). Дорожают бумаги "Эталона" (+8,4%), ВК (+2,4%), "Ростелекома" (+0,1%).
Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи на среду является коридор 2500-2600 пунктов, считает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"При этом после утреннего роста в район верхней планки указанного диапазона активизировались продажи, что толкнуло индекс Мосбиржи вниз", - добавляет он.
Попытки штурма зоны сопротивления росту индекса Мосбиржи 2580-2600 пунктов продолжаются, отмечают эксперты компании "Алор брокер". "Пробой вверх этого уровня откроет индикатору дорогу для движения еще на 100 пунктов вверх", - оценивают они.