Российский рынок акций снижается более чем на один процент - 12.11.2025
Российский рынок акций снижается более чем на один процент
Российский рынок акций демонстрирует в среду днем снижение более чем на 1% на фоне геополитических рисков, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 12.11.2025
2025-11-12T15:33+0300
2025-11-12T15:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует в среду днем снижение более чем на 1% на фоне геополитических рисков, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск снижался на 1,06% - до 2 538,85 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,97%, до 64,53 доллара за баррель. Фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение к середине торгового дня в среду, отмечает Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Инвесторы оценивают геополитические риски после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Давление на настроения участников торгов усилила информация о намерении Великобритании запретить использование своих морских услуг для перевозки российского СПГ. Дополнительным негативным фактором стало сообщение о том, что скидки на российскую нефть Urals достигли почти 20 долларов за баррель по отношению к Brent, что указывает на рост давления на экспортный сектор",- комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". В лидерах роста акции "Соллерса" (+3,67%), "Селигдара" (+1,53%), "Россетей Центр и Приволжья" (+0,91%), "М.видео" (+0,64%) и ТМК (+0,28%). "Сбербанк продемонстрировал уверенные результаты за январь-октябрь 2025 года, увеличив чистую прибыль по РСБУ на 6,9% до 1 триллиона 419,5 миллиарда рублей. В октябре чистая прибыль составила 149,6 миллиарда рублей, показав рост на 11,5% год к году. Рентабельность капитала за 10 месяцев составила 22,4%. Корпоративный кредитный портфель превысил 30 трлн рублей, увеличившись на 10,8% с начала года, а розничный портфель вырос на 5,1% до 18,3 триллиона рублей", - напомнил Ефанов. "Вчера был первый день торгов акциями МКПАО "Озон" на Мосбирже. После перерыва в связи редомициляцией акции "Озон" стартовали снижением котировок из-за навеса предложения, однако по итогам дня отыграли часть падения", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". В среду они снижаются на 1,85%. Также в лидерах снижения - бумаги "Лукойла" (−3,58%), "Группы Позитив" (−3,28%), "Русснефти" (−2,29%), "Вуш Холдинга" (−2,24%) и НМТП (−1,94%). Стоимость акций "Лукойла" опустилась ниже 5000 рублей и обновила минимум с июня 2023 года. В среду издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что "Лукойл" столкнулся с риском потери зарубежных активов на сумму в 14 миллиардов евро после срыва сделки с Gunvor Group. Абрамов ожидает закрытия в "красной зоне". Вечером Росстат опубликует данные по инфляции за неделю с 6 по 10 ноября, напомнил Федосов.
15:33 12.11.2025 (обновлено: 15:49 12.11.2025)
 
Российский рынок акций снижается более чем на один процент

Российский рынок акций снижается более чем на 1% на фоне геополитических рисков

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует в среду днем снижение более чем на 1% на фоне геополитических рисков, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.16 мск снижался на 1,06% - до 2 538,85 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,97%, до 64,53 доллара за баррель.
Фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение к середине торгового дня в среду, отмечает Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Инвесторы оценивают геополитические риски после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Давление на настроения участников торгов усилила информация о намерении Великобритании запретить использование своих морских услуг для перевозки российского СПГ. Дополнительным негативным фактором стало сообщение о том, что скидки на российскую нефть Urals достигли почти 20 долларов за баррель по отношению к Brent, что указывает на рост давления на экспортный сектор",- комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
В лидерах роста акции "Соллерса" (+3,67%), "Селигдара" (+1,53%), "Россетей Центр и Приволжья" (+0,91%), "М.видео" (+0,64%) и ТМК (+0,28%).
"Сбербанк продемонстрировал уверенные результаты за январь-октябрь 2025 года, увеличив чистую прибыль по РСБУ на 6,9% до 1 триллиона 419,5 миллиарда рублей. В октябре чистая прибыль составила 149,6 миллиарда рублей, показав рост на 11,5% год к году. Рентабельность капитала за 10 месяцев составила 22,4%. Корпоративный кредитный портфель превысил 30 трлн рублей, увеличившись на 10,8% с начала года, а розничный портфель вырос на 5,1% до 18,3 триллиона рублей", - напомнил Ефанов.
"Вчера был первый день торгов акциями МКПАО "Озон" на Мосбирже. После перерыва в связи редомициляцией акции "Озон" стартовали снижением котировок из-за навеса предложения, однако по итогам дня отыграли часть падения", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". В среду они снижаются на 1,85%.
Также в лидерах снижения - бумаги "Лукойла" (−3,58%), "Группы Позитив" (−3,28%), "Русснефти" (−2,29%), "Вуш Холдинга" (−2,24%) и НМТП (−1,94%).
Стоимость акций "Лукойла" опустилась ниже 5000 рублей и обновила минимум с июня 2023 года. В среду издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что "Лукойл" столкнулся с риском потери зарубежных активов на сумму в 14 миллиардов евро после срыва сделки с Gunvor Group.
Абрамов ожидает закрытия в "красной зоне".
Вечером Росстат опубликует данные по инфляции за неделю с 6 по 10 ноября, напомнил Федосов.
 
Заголовок открываемого материала