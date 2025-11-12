https://1prime.ru/20251112/rynok-864480326.html

Российский рынок акций снизился по итогам торгов среды

Российский рынок акций снизился по итогам торгов среды - 12.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился по итогам торгов среды

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды снижением, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,17% - до 2 536,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,08%, до 982,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,43%, до 1 027,74 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевеет на 3,15%, до 63,11 доллара за баррель. "Локальной технической поддержкой для индекса Мосбиржи сейчас выступает уровень 2520 пунктов. Именно это значение с начала ноября удерживает бенчмарк от дальнейшего развития коррекции. Следующий, более сильный уровень поддержки для рынка акций, совпадет уже с психологической отметкой 2500 пунктов по индексу Мосбиржи", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Причина падения индекса Мосбиржи сегодня - это сохраняющаяся зависимость от внешнего геополитического контура при отсутствии существенных внутренних факторов роста или хотя бы стабильности, добавил он. "Среда на российском рынке акций прошла под диктовку продавцов. Серьезные потери вновь понесли акции "Лукойла", занимающие 13,5% в индексе Мосбиржи, что ухудшило общую динамику рынка. Инвесторы отреагировали на публикации в СМИ о том, что после срыва сделки с Gunvor компания рискует потерять зарубежные активы, которые оцениваются в 14 миллиардов евро", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Рынки беспокоит то, что, несмотря на объявленное торговое перемирие Китая и США, коллизии между сторонами сохраняются, в частности они связаны с ограничением экспорта редкоземельных металлов Пекином, в то же время рисковые активы, включая нефть, могут уже на днях отметить ростом завершение шатдауна в США, добавил он. "Давление на отдельные активы оказывало заметное коррекционное снижение нефтяных цен, а также негативные корпоративные события. Геополитические новости были смешанными. При этом на долговом рынке РФ превалировал позитив. Объем размещения ОФЗ на аукционах был высоким не только во флоатерах (ожидаемо), но и в ОФЗ-ПД", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Соллерса" (+4,46%), ОВК (+1,61%), "Селигдара" (+1,36%), ТМК (+0,95%) и "М.Видео" (+0,72%). В лидерах снижения - бумаги "Лукойла" (-4,43%), "Вуш Холдинга" (-3,49%), "Совкомфлота" (-2,94%), "Группы Позитив" (-2,32%) и "Новабев Групп" (-2,29%). ПРОГНОЗЫ "При отсутствии ярких новостей ждем индекс Мосбиржи в пределах 2500-2600 пунктов", - рассказал Шепелев. В четверг индекс Мосбиржи попробует вернуться выше 2550 пунктов, считает Григорьев. В целом, до конца недели, если внешний новостной фон еще более не ухудшится, ожидается продолжение консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2500-2600 пунктов, заключил Муштаков.

