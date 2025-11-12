https://1prime.ru/20251112/sitibank-864468568.html

Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка

Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка - 12.11.2025, ПРАЙМ

Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка

Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T16:09+0300

2025-11-12T16:09+0300

2025-11-12T16:09+0300

экономика

финансы

банки

россия

владимир путин

ситибанк

ренессанс капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864468388_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_bf3aa0b424ee5cf1031b6c047fe2da7c.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Ренессанс Капитал Финансовый Консультант" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества коммерческий банк "Ситибанк", принадлежащих Ситигруп Недерландс Б.В. (Citigroup Netherlands B.V.)", - говорится в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, владимир путин, ситибанк, ренессанс капитал