Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка - 12.11.2025
финансы, банки, россия, владимир путин, ситибанк, ренессанс капитал
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Владимир Путин, Ситибанк, Ренессанс Капитал
16:09 12.11.2025
 
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка

Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка

© РИА Новости . Максим БлиновМужчина у банка "Ситибанк"
Мужчина у банка Ситибанк - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Мужчина у банка "Ситибанк". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Ренессанс Капитал Финансовый Консультант" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества коммерческий банк "Ситибанк", принадлежащих Ситигруп Недерландс Б.В. (Citigroup Netherlands B.V.)", - говорится в документе.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯВладимир ПутинСитибанкРенессанс Капитал
 
 
