https://1prime.ru/20251112/sitibank-864468568.html
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка - 12.11.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка
Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T16:09+0300
2025-11-12T16:09+0300
2025-11-12T16:09+0300
экономика
финансы
банки
россия
владимир путин
ситибанк
ренессанс капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864468388_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_bf3aa0b424ee5cf1031b6c047fe2da7c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Ренессанс Капитал Финансовый Консультант" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества коммерческий банк "Ситибанк", принадлежащих Ситигруп Недерландс Б.В. (Citigroup Netherlands B.V.)", - говорится в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864468388_0:0:2717:2039_1920x0_80_0_0_af5970ae9689fa745de6cfdb9946ac05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, владимир путин, ситибанк, ренессанс капитал
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Владимир Путин, Ситибанк, Ренессанс Капитал
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить акции Ситибанка
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка