AMR Action Fund: супербактерии у украинских солдат стали угрозой для здравоохранения ЕС
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Супербактерии, устойчивые к антибиотикам, которые обнаруживаются у украинских военнослужащих, могут представлять серьезную угрозу для здравоохранения стран Европы, заявил глава фонда AMR Action Fund Генри Скиннер.
"Сейчас, спустя почти четыре года <...> ситуация стремительно ухудшается", — написал он в статье для портала Innovation News Network.
Результаты исследований Сумского государственного университета показывают, что 85% инфекций у раненых солдат ВСУ устойчивы к множеству антибиотиков. Среди них особенно распространена бактерия Acinetobacter baumannii, плохо поддающаяся лечению и признанная Всемирной организацией здравоохранения одной из самых опасных. Также выявлены случаи заражения гипервирулентным штаммом панрезистентной Klebsiella pneumoniae. Эти патогены "уже убивают пациентов на Украине", а их распространение грозит европейским системам здравоохранения, подчеркнул Скиннер.
Он отметил, что потеря действенных антибиотиков демонстрирует уязвимость коллективной безопасности Европы.
Ранее The Telegraph со ссылкой на источник сообщало, что украинские военные все чаще сталкиваются с газовой гангреной — заболеванием, которое ранее считалось искорененным в Европе и ассоциировалось с окопами Первой мировой войны. Издание также обращало внимание на сложности с эвакуацией раненых и нехватку лекарств.
Газета Neue Zürcher Zeitung в октябре писала, что ВСУ остро нуждаются в медицинском персонале, а оставшиеся специалисты часто не обладают необходимой квалификацией.