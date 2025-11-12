https://1prime.ru/20251112/soldaty-864484545.html

На Западе рассказали об угрозе безопасности ЕС из-за украинской армии

На Западе рассказали об угрозе безопасности ЕС из-за украинской армии - 12.11.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали об угрозе безопасности ЕС из-за украинской армии

Супербактерии, устойчивые к антибиотикам, которые обнаруживаются у украинских военнослужащих, могут представлять серьезную угрозу для здравоохранения стран... | 12.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Супербактерии, устойчивые к антибиотикам, которые обнаруживаются у украинских военнослужащих, могут представлять серьезную угрозу для здравоохранения стран Европы, заявил глава фонда AMR Action Fund Генри Скиннер."Сейчас, спустя почти четыре года <...> ситуация стремительно ухудшается", — написал он в статье для портала Innovation News Network.Результаты исследований Сумского государственного университета показывают, что 85% инфекций у раненых солдат ВСУ устойчивы к множеству антибиотиков. Среди них особенно распространена бактерия Acinetobacter baumannii, плохо поддающаяся лечению и признанная Всемирной организацией здравоохранения одной из самых опасных. Также выявлены случаи заражения гипервирулентным штаммом панрезистентной Klebsiella pneumoniae. Эти патогены "уже убивают пациентов на Украине", а их распространение грозит европейским системам здравоохранения, подчеркнул Скиннер.Он отметил, что потеря действенных антибиотиков демонстрирует уязвимость коллективной безопасности Европы.Ранее The Telegraph со ссылкой на источник сообщало, что украинские военные все чаще сталкиваются с газовой гангреной — заболеванием, которое ранее считалось искорененным в Европе и ассоциировалось с окопами Первой мировой войны. Издание также обращало внимание на сложности с эвакуацией раненых и нехватку лекарств.Газета Neue Zürcher Zeitung в октябре писала, что ВСУ остро нуждаются в медицинском персонале, а оставшиеся специалисты часто не обладают необходимой квалификацией.

