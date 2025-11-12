https://1prime.ru/20251112/ssha-864480598.html

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

2025-11-12T21:22+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей, до 13,58 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В октябре минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,53 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 210 тысяч баррелей, до 13,51 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,23 миллиона баррелей в день.

