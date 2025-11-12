https://1prime.ru/20251112/ssha-864483269.html
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что главным фактором роста цен в Соединенных Штатах являются затраты на энергию. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:30+0300
2025-11-12T23:30+0300
2025-11-12T23:30+0300
нефть
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942252_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c4ef61eb5ca6b181daa25d49a9cf2c06.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что главным фактором роста цен в Соединенных Штатах являются затраты на энергию. "Политика президента по дерегулированию и поддержке американской энергетики, безусловно, продолжит снижать цены. Эта формула сработала в первый срок президента (США Дональда Трампа - ред.), и мы ожидаем, что она сработает снова. И это ключевой момент, потому что мы знаем: именно расходы на энергию являются главным фактором инфляции", - сказала Левитт журналистам. На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре.
https://1prime.ru/20251107/khasset-864318931.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942252_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_62c0d43ed5d07635f38f06cfa0cf7f39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, дональд трамп
Нефть, США, Дональд Трамп
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США
Белый дом: расходы на энергию являются главным фактором роста цен в США