Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/ssha-864483269.html
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что главным фактором роста цен в Соединенных Штатах являются затраты на энергию. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:30+0300
2025-11-12T23:30+0300
нефть
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942252_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c4ef61eb5ca6b181daa25d49a9cf2c06.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что главным фактором роста цен в Соединенных Штатах являются затраты на энергию. "Политика президента по дерегулированию и поддержке американской энергетики, безусловно, продолжит снижать цены. Эта формула сработала в первый срок президента (США Дональда Трампа - ред.), и мы ожидаем, что она сработает снова. И это ключевой момент, потому что мы знаем: именно расходы на энергию являются главным фактором инфляции", - сказала Левитт журналистам. На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре.
https://1prime.ru/20251107/khasset-864318931.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942252_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_62c0d43ed5d07635f38f06cfa0cf7f39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, дональд трамп
Нефть, США, Дональд Трамп
23:30 12.11.2025
 
Белый дом назвал главный фактор роста цен в США

Белый дом: расходы на энергию являются главным фактором роста цен в США

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБелый Дом в Вашингтоне
Белый Дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Белый Дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что главным фактором роста цен в Соединенных Штатах являются затраты на энергию.
"Политика президента по дерегулированию и поддержке американской энергетики, безусловно, продолжит снижать цены. Эта формула сработала в первый срок президента (США Дональда Трампа - ред.), и мы ожидаем, что она сработает снова. И это ключевой момент, потому что мы знаем: именно расходы на энергию являются главным фактором инфляции", - сказала Левитт журналистам.
На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре.
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов
7 ноября, 16:56
 
НефтьСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала