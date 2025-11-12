https://1prime.ru/20251112/ssha-864483269.html

Белый дом назвал главный фактор роста цен в США

Белый дом назвал главный фактор роста цен в США

ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что главным фактором роста цен в Соединенных Штатах являются затраты на энергию. "Политика президента по дерегулированию и поддержке американской энергетики, безусловно, продолжит снижать цены. Эта формула сработала в первый срок президента (США Дональда Трампа - ред.), и мы ожидаем, что она сработает снова. И это ключевой момент, потому что мы знаем: именно расходы на энергию являются главным фактором инфляции", - сказала Левитт журналистам. На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре.

