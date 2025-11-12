https://1prime.ru/20251112/ukraina-864442074.html

В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Будущее Украины после завершения конфликта будет определяться российским руководством, такое мнение высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Украинский фронт в руинах. И то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, это очень серьезно. Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно. Вы видели эти бесконечные колонны пленных украинских солдат. И самое печальное, что, как сообщили русские, многие из этих пленных украинцев были в форме всего неделю. Это абсурд. <…> Все спрашивают, как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится. Будет так, как захотят русские", — сказал аналитик.Он также осудил политику западных союзников Украины, которые требуют, чтобы молодые украинцы продолжали сражаться, называя это бесчеловечным."Должно быть наоборот, человечество должно положить этому конец. Мы должны спасти то, что осталось от так называемой украинской нации, пока она совсем не исчезла. Но, кажется, никто не рассматривает такую возможность", — добавил Макгрегор.По данным Министерства обороны, за последние сутки войска группировки "Восток" завершили освобождение поселка Новоуспеновское в Запорожской области, группировка "Запад" полностью взяла под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, а группировка "Центр" овладела 256 зданиями в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. ВСУ за сутки потеряли более 1255 военнослужащих на всех направлениях спецоперации.

