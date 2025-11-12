Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о развитии платформенной экономики
Мишустин рассказал о развитии платформенной экономики
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Платформенная экономика сегодня обеспечивает около 5% валового внутреннего продукта России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития ИТ-отрасли. "Выделю самые перспективные направления. Прежде всего – это дальнейшее развитие платформенной экономики. Сегодня она, по данным Высшей школы экономики, обеспечивает около 5% валового внутреннего продукта России, открывает новые возможности для граждан и бизнеса", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
россия, рф, михаил мишустин, вшэ, технологии
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, ВШЭ, Технологии
15:04 12.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
