Мишустин рассказал о развитии платформенной экономики

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Платформенная экономика сегодня обеспечивает около 5% валового внутреннего продукта России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития ИТ-отрасли. "Выделю самые перспективные направления. Прежде всего – это дальнейшее развитие платформенной экономики. Сегодня она, по данным Высшей школы экономики, обеспечивает около 5% валового внутреннего продукта России, открывает новые возможности для граждан и бизнеса", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
