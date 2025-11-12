https://1prime.ru/20251112/vvp-864465364.html

Мишустин рассказал о развитии платформенной экономики

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Платформенная экономика сегодня обеспечивает около 5% валового внутреннего продукта России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития ИТ-отрасли. "Выделю самые перспективные направления. Прежде всего – это дальнейшее развитие платформенной экономики. Сегодня она, по данным Высшей школы экономики, обеспечивает около 5% валового внутреннего продукта России, открывает новые возможности для граждан и бизнеса", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".

