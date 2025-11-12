https://1prime.ru/20251112/yuan-864458818.html
Курс юаня немного усиливает рост
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного усиливает рост, оставаясь ниже отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.20 мск рос на 4 копейки - до 11,38 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,34-11,39 рубля. Игроки рынка обратили внимание на сообщения о том, что Минфин России планирует впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях, собрать заявки намерен 2 декабря. Инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 юаней. Курс юаня пытается, но пока не может пройти техническое сопротивление на отметке 11,4 рубля, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Краткосрочный тренд по юаню остается восходящим, но последние дни говорят о том, что он готов смениться на боковик", - добавляет он. Богдан Зварич из ПСБ ожидает, что китайская валюта сохранит позиции в верхней половине коридора 11-11,5 рубля в отсутствие поводов для существенного движения курса. "При этом юань может попытаться отыграть потери предыдущего дня и сделать шаг к отметке 11,5 рубля, выступающей ближайшим сопротивлением. Отметим, что до конца ноября ожидаем попыток юаня перейти в диапазон 11,5-12 рубля с закреплением над его верхней границей ближе к концу года", - добавил он.
