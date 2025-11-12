https://1prime.ru/20251112/zelenskiy-864442684.html
На Западе поймали Зеленского на грязном трюке
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перекладывает вину за все военные неудачи на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Таким образом он прокомментировал публикацию Зеленского в соцсетях, где тот представил отчет Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим."Он перекладывает ответственность на Сырского. Это удобно, учитывая, что он русский. Как и сам Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу".Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки войска группы "Восток" завершили освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Группировка "Запад" взяла под полный контроль восточную часть Купянска на Харьковщине, а группа "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 строений — в Роге на территории ДНР. За сутки на всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих.
