https://1prime.ru/20251112/zelenskiy-864442684.html

На Западе поймали Зеленского на грязном трюке

На Западе поймали Зеленского на грязном трюке - 12.11.2025, ПРАЙМ

На Западе поймали Зеленского на грязном трюке

Владимир Зеленский перекладывает вину за все военные неудачи на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T08:00+0300

2025-11-12T08:00+0300

2025-11-12T08:00+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

александр сырский

запорожская область

красноармейск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перекладывает вину за все военные неудачи на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Таким образом он прокомментировал публикацию Зеленского в соцсетях, где тот представил отчет Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим."Он перекладывает ответственность на Сырского. Это удобно, учитывая, что он русский. Как и сам Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу".Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки войска группы "Восток" завершили освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Группировка "Запад" взяла под полный контроль восточную часть Купянска на Харьковщине, а группа "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 строений — в Роге на территории ДНР. За сутки на всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих.

https://1prime.ru/20251111/vlast-864436872.html

запорожская область

красноармейск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, всу, александр сырский, запорожская область, красноармейск