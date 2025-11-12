Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе поймали Зеленского на грязном трюке - 12.11.2025
Спецоперация на Украине
На Западе поймали Зеленского на грязном трюке
На Западе поймали Зеленского на грязном трюке
Владимир Зеленский перекладывает вину за все военные неудачи на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик... | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перекладывает вину за все военные неудачи на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Таким образом он прокомментировал публикацию Зеленского в соцсетях, где тот представил отчет Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим."Он перекладывает ответственность на Сырского. Это удобно, учитывая, что он русский. Как и сам Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу".Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки войска группы "Восток" завершили освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Группировка "Запад" взяла под полный контроль восточную часть Купянска на Харьковщине, а группа "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 строений — в Роге на территории ДНР. За сутки на всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих.
владимир зеленский, всу, александр сырский, запорожская область, красноармейск
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Александр Сырский, Запорожская область, Красноармейск
На Западе поймали Зеленского на грязном трюке

Кошкович: Зеленский перекладывает на Сырского вину за все провалы

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перекладывает вину за все военные неудачи на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такое мнение в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Таким образом он прокомментировал публикацию Зеленского в соцсетях, где тот представил отчет Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.
"Он перекладывает ответственность на Сырского. Это удобно, учитывая, что он русский. Как и сам Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу".
Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки войска группы "Восток" завершили освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Группировка "Запад" взяла под полный контроль восточную часть Купянска на Харьковщине, а группа "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 строений — в Роге на территории ДНР. За сутки на всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли более 1255 военнослужащих.
В Раде выступили с угрозой власти Зеленского из-за скандала с НАБУ
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, Александр Сырский, Запорожская область, Красноармейск
 
 
