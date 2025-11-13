https://1prime.ru/20251113/bild-864517035.html

СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан

СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан - 13.11.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан

Наблюдательный совет немецкого автоконцерна Volkswagen перенес запланированное на пятницу утверждение инвестиционного плана из-за неясной ситуации с бюджетом,... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T23:08+0300

2025-11-13T23:08+0300

2025-11-13T23:10+0300

сша

китай

volkswagen

bild

бизнес

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/80383/74/803837407_0:53:3285:1901_1920x0_80_0_0_c18c6d468be7d5de1d3153fec21243bc.jpg

БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Наблюдательный совет немецкого автоконцерна Volkswagen перенес запланированное на пятницу утверждение инвестиционного плана из-за неясной ситуации с бюджетом, по причине многомиллиардного дефицита инвестиций и напряженной обстановки на рынке, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в компании. "Наблюдательный совет концерна отложил утверждение своего инвестиционного пакета. На самом деле орган должен был принять решение по этому вопросу уже завтра, в пятницу", - пишет газета. По ее данным, только на следующий год компании не хватает около 11 миллиардов евро для инвестиций. Поскольку пока неясно, какие средства реально имеются в распоряжении, руководство концерна не может финализировать планирование выпуска новых моделей и распределения расходов примерно для 100 производственных площадок, говорится в публикации. При положительном стечении обстоятельств внеочередное заседание может быть созвано в декабре, отмечает Bild. Однако переработка инвестплана может занять ещё несколько месяцев и затянуться до весны, как сообщил изданию высокопоставленный источник. Ситуацию осложняют проблемы со сбытом в Китае, импортные пошлины в США, а также значительные инвестиции одновременно в двигатели внутреннего сгорания и электромобили. Ранее в Volkswagen оценили в 5 миллиардов евро потери от пошлин США.

https://1prime.ru/20250926/volkswagen--862832047.html

https://1prime.ru/20251024/chipy-863884764.html

сша

китай

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, volkswagen, bild, бизнес, германия