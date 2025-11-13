Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/bild-864517035.html
СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан
СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан - 13.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан
Наблюдательный совет немецкого автоконцерна Volkswagen перенес запланированное на пятницу утверждение инвестиционного плана из-за неясной ситуации с бюджетом,... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T23:08+0300
2025-11-13T23:10+0300
сша
китай
volkswagen
bild
бизнес
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/80383/74/803837407_0:53:3285:1901_1920x0_80_0_0_c18c6d468be7d5de1d3153fec21243bc.jpg
БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Наблюдательный совет немецкого автоконцерна Volkswagen перенес запланированное на пятницу утверждение инвестиционного плана из-за неясной ситуации с бюджетом, по причине многомиллиардного дефицита инвестиций и напряженной обстановки на рынке, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в компании. "Наблюдательный совет концерна отложил утверждение своего инвестиционного пакета. На самом деле орган должен был принять решение по этому вопросу уже завтра, в пятницу", - пишет газета. По ее данным, только на следующий год компании не хватает около 11 миллиардов евро для инвестиций. Поскольку пока неясно, какие средства реально имеются в распоряжении, руководство концерна не может финализировать планирование выпуска новых моделей и распределения расходов примерно для 100 производственных площадок, говорится в публикации. При положительном стечении обстоятельств внеочередное заседание может быть созвано в декабре, отмечает Bild. Однако переработка инвестплана может занять ещё несколько месяцев и затянуться до весны, как сообщил изданию высокопоставленный источник. Ситуацию осложняют проблемы со сбытом в Китае, импортные пошлины в США, а также значительные инвестиции одновременно в двигатели внутреннего сгорания и электромобили. Ранее в Volkswagen оценили в 5 миллиардов евро потери от пошлин США.
https://1prime.ru/20250926/volkswagen--862832047.html
https://1prime.ru/20251024/chipy-863884764.html
сша
китай
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80383/74/803837407_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_1adb11381e5b06b176fdcfe0e883d211.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, volkswagen, bild, бизнес, германия
США, КИТАЙ, Volkswagen, Bild, Бизнес, ГЕРМАНИЯ
23:08 13.11.2025 (обновлено: 23:10 13.11.2025)
 
СМИ рассказали, почему в Volkswagen не смогли утвердить инвестплан

Bild: Volkswagen отложил утверждение инвестплана из-за многомиллиардного дефицита бюджета

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭмблема Volkswagen
Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Эмблема Volkswagen. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Наблюдательный совет немецкого автоконцерна Volkswagen перенес запланированное на пятницу утверждение инвестиционного плана из-за неясной ситуации с бюджетом, по причине многомиллиардного дефицита инвестиций и напряженной обстановки на рынке, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в компании.
"Наблюдательный совет концерна отложил утверждение своего инвестиционного пакета. На самом деле орган должен был принять решение по этому вопросу уже завтра, в пятницу", - пишет газета. По ее данным, только на следующий год компании не хватает около 11 миллиардов евро для инвестиций.
Volkswagen
Volkswagen сократит производство в Германии
26 сентября, 15:32
Поскольку пока неясно, какие средства реально имеются в распоряжении, руководство концерна не может финализировать планирование выпуска новых моделей и распределения расходов примерно для 100 производственных площадок, говорится в публикации.
При положительном стечении обстоятельств внеочередное заседание может быть созвано в декабре, отмечает Bild. Однако переработка инвестплана может занять ещё несколько месяцев и затянуться до весны, как сообщил изданию высокопоставленный источник.
Ситуацию осложняют проблемы со сбытом в Китае, импортные пошлины в США, а также значительные инвестиции одновременно в двигатели внутреннего сгорания и электромобили. Ранее в Volkswagen оценили в 5 миллиардов евро потери от пошлин США.
Национальный флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов
24 октября, 12:26
 
СШАКИТАЙVolkswagenBildБизнесГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала