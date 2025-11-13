Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК назвала варианты финансирования Киева, помимо российских активов
Глава ЕК назвала варианты финансирования Киева, помимо российских активов
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран союза и кредит под активы РФ. "Первый вариант: использовать бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала. Вариант два: заключить межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно привлекут необходимый капитал. Вариант три: использовать репарационный кредит, основанный на иммобилизованных российских активах. Этот кредит будет основан на остатках денежных средств на иммобилизованных активах", - сказала она. По ее словам, такое заведомо незаконное использование российских суверенных средств – это якобы "самый эффективный способ поддержать Украину и ее экономику". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
11:09 13.11.2025 (обновлено: 11:10 13.11.2025)
 
Глава ЕК назвала варианты финансирования Киева, помимо российских активов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран союза и кредит под активы РФ.
"Первый вариант: использовать бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала. Вариант два: заключить межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно привлекут необходимый капитал. Вариант три: использовать репарационный кредит, основанный на иммобилизованных российских активах. Этот кредит будет основан на остатках денежных средств на иммобилизованных активах", - сказала она.
По ее словам, такое заведомо незаконное использование российских суверенных средств – это якобы "самый эффективный способ поддержать Украину и ее экономику".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
