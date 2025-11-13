https://1prime.ru/20251113/ek--864494734.html
Глава ЕК назвала варианты финансирования Киева, помимо российских активов
Глава ЕК назвала варианты финансирования Киева, помимо российских активов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК назвала варианты финансирования Киева, помимо российских активов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T11:09+0300
2025-11-13T11:09+0300
2025-11-13T11:10+0300
спецоперация на украине
финансы
мировая экономика
рф
киев
украина
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_4d60bb4e8f3e7bf0412c43dc80a29399.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран союза и кредит под активы РФ. "Первый вариант: использовать бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала. Вариант два: заключить межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно привлекут необходимый капитал. Вариант три: использовать репарационный кредит, основанный на иммобилизованных российских активах. Этот кредит будет основан на остатках денежных средств на иммобилизованных активах", - сказала она. По ее словам, такое заведомо незаконное использование российских суверенных средств – это якобы "самый эффективный способ поддержать Украину и ее экономику". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251101/aktivy-864141243.html
рф
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ef8d224048f77b738f4826234732bd4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, рф, киев, украина, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, ек
Спецоперация на Украине, Финансы, Мировая экономика, РФ, Киев, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ЕС, ЕК
Глава ЕК назвала варианты финансирования Киева, помимо российских активов
Глава ЕК Фон дер Ляйен назвала еще два варианта финансирования Киева, помимо активов РФ