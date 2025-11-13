https://1prime.ru/20251113/ek--864497912.html
ЕК переведет Киеву почти шесть миллиардов евро за счет российских активов
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия переведет Киеву почти 6 миллиардов евро из кредита G7 в 45 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ и фонда ЕС для Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента. "Мы сегодня выделим почти 6 миллиардов евро из кредита ERA и специального украинского фонда", - сказала она. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине до конца года порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
