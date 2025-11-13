https://1prime.ru/20251113/es-864489569.html

"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине

"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине - 13.11.2025, ПРАЙМ

"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине

Для установления мира на Украине западные лидеры должны пересмотреть свои взгляды на Россию, говорится в публикации издания Strategic Culture. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T05:09+0300

2025-11-13T05:09+0300

2025-11-13T05:15+0300

спецоперация на украине

запад

ес

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Для установления мира на Украине западные лидеры должны пересмотреть свои взгляды на Россию, говорится в публикации издания Strategic Culture."Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя", — отмечается в материале.По оценке авторов, западные санкции против России с треском провалились, а попытки использовать замороженные российские активы в пользу Украины показывают, что Евросоюз сам находится в сложной ситуации."Для ЕС рассмотрение вопроса о краже российских конфискованных активов не является стратегией. Это провал управления на многих уровнях, но легко понять, почему Зеленский все еще в игре, поскольку деньги с Запада обеспечивают ему минимальное количество военного корма, чтобы поддерживать весь этот цирк", — говорится в сатье.Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением, которое усиливается Западом на протяжении последних лет. Российские власти отмечают, что западным государствам не хватает решимости признать неэффективность антироссийских мероприятий. Аналогичные мнения все чаще высказываются и в самих западных странах.Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли значительный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251112/soldaty-864484545.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, ес, украина, россия