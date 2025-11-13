Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251113/es-864489569.html
"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине
"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине
Для установления мира на Украине западные лидеры должны пересмотреть свои взгляды на Россию, говорится в публикации издания Strategic Culture. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T05:09+0300
2025-11-13T05:15+0300
спецоперация на украине
запад
ес
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Для установления мира на Украине западные лидеры должны пересмотреть свои взгляды на Россию, говорится в публикации издания Strategic Culture."Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя", — отмечается в материале.По оценке авторов, западные санкции против России с треском провалились, а попытки использовать замороженные российские активы в пользу Украины показывают, что Евросоюз сам находится в сложной ситуации."Для ЕС рассмотрение вопроса о краже российских конфискованных активов не является стратегией. Это провал управления на многих уровнях, но легко понять, почему Зеленский все еще в игре, поскольку деньги с Запада обеспечивают ему минимальное количество военного корма, чтобы поддерживать весь этот цирк", — говорится в сатье.Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением, которое усиливается Западом на протяжении последних лет. Российские власти отмечают, что западным государствам не хватает решимости признать неэффективность антироссийских мероприятий. Аналогичные мнения все чаще высказываются и в самих западных странах.Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли значительный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251112/soldaty-864484545.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_715629eaf96f7e8876b72208c60589d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, ес, украина, россия
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ
05:09 13.11.2025 (обновлено: 05:15 13.11.2025)
 
"Россия стоит на коленях". На Западе изменили подход к конфликту на Украине

SC: на Украине установится мир, когда лидеры Запада изменят свои взгляды на РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Для установления мира на Украине западные лидеры должны пересмотреть свои взгляды на Россию, говорится в публикации издания Strategic Culture.
"Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя", — отмечается в материале.
По оценке авторов, западные санкции против России с треском провалились, а попытки использовать замороженные российские активы в пользу Украины показывают, что Евросоюз сам находится в сложной ситуации.
"Для ЕС рассмотрение вопроса о краже российских конфискованных активов не является стратегией. Это провал управления на многих уровнях, но легко понять, почему Зеленский все еще в игре, поскольку деньги с Запада обеспечивают ему минимальное количество военного корма, чтобы поддерживать весь этот цирк", — говорится в сатье.
Россия неоднократно заявляла о своей способности справиться с санкционным давлением, которое усиливается Западом на протяжении последних лет. Российские власти отмечают, что западным государствам не хватает решимости признать неэффективность антироссийских мероприятий. Аналогичные мнения все чаще высказываются и в самих западных странах.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли значительный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
На Западе рассказали об угрозе безопасности ЕС из-за украинской армии
Вчера, 23:39
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДЕСУКРАИНАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала