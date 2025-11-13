Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251113/evropa-864487540.html
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России
Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире YouTube-канала американский экономист и профессор... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:53+0300
2025-11-13T02:53+0300
спецоперация на украине
европа
запад
украина
марк рютте
нато
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире YouTube-канала американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон ."Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство", – подчеркнул он.Профессор уточнил, что это не предполагает вторжения на территорию России - речь идет о дистанционных методах ведения войны."Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта", — пояснил Хадсон.Россия в последние годы отмечает беспрецедентное повышение активности НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает свои инициативы, заявляя о мерах по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство в связи с ростом военной мощи Североатлантического альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на условиях равенства, при этом Запад должен отказаться от дальнейшей милитаризации региона.
https://1prime.ru/20251108/nato-864334808.html
европа
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, запад, украина, марк рютте, нато, ес, мид рф
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, ЗАПАД, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, ЕС, МИД РФ
02:53 13.11.2025
 
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России

Хадсон: Запад хочет превратить конфликт на Украине в войну между Европой и РФ

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире YouTube-канала американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон .
"Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство", – подчеркнул он.
Профессор уточнил, что это не предполагает вторжения на территорию России - речь идет о дистанционных методах ведения войны.
"Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта", — пояснил Хадсон.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентное повышение активности НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает свои инициативы, заявляя о мерах по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство в связи с ростом военной мощи Североатлантического альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на условиях равенства, при этом Запад должен отказаться от дальнейшей милитаризации региона.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста
8 ноября, 10:58
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАЗАПАДУКРАИНАМарк РюттеНАТОЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала