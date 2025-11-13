https://1prime.ru/20251113/evropa-864487540.html
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России
Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире YouTube-канала американский экономист и профессор... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:53+0300
2025-11-13T02:53+0300
2025-11-13T02:53+0300
спецоперация на украине
европа
запад
украина
марк рютте
нато
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире YouTube-канала американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон ."Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство", – подчеркнул он.Профессор уточнил, что это не предполагает вторжения на территорию России - речь идет о дистанционных методах ведения войны."Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта", — пояснил Хадсон.Россия в последние годы отмечает беспрецедентное повышение активности НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает свои инициативы, заявляя о мерах по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство в связи с ростом военной мощи Североатлантического альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на условиях равенства, при этом Запад должен отказаться от дальнейшей милитаризации региона.
https://1prime.ru/20251108/nato-864334808.html
европа
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, запад, украина, марк рютте, нато, ес, мид рф
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, ЗАПАД, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, ЕС, МИД РФ
"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России
Хадсон: Запад хочет превратить конфликт на Украине в войну между Европой и РФ
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ.
Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире
YouTube-канала американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон .
"Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство", – подчеркнул он.
Профессор уточнил, что это не предполагает вторжения на территорию России - речь идет о дистанционных методах ведения войны.
"Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта", — пояснил Хадсон.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентное повышение активности НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает свои инициативы, заявляя о мерах по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство в связи с ростом военной мощи Североатлантического альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на условиях равенства, при этом Запад должен отказаться от дальнейшей милитаризации региона.
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста