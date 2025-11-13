https://1prime.ru/20251113/evropa-864487540.html

"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России

"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России - 13.11.2025, ПРАЙМ

"Хотят расширить войну". На Западе сообщили о новом плане против России

Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире YouTube-канала американский экономист и профессор

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Лидеры ЕС и НАТО намерены превратить конфликт на Украине в войну между Европой и Россией, предупредил в эфире YouTube-канала американский экономист и профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон ."Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство", – подчеркнул он.Профессор уточнил, что это не предполагает вторжения на территорию России - речь идет о дистанционных методах ведения войны."Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта", — пояснил Хадсон.Россия в последние годы отмечает беспрецедентное повышение активности НАТО у своих западных рубежей. Блок наращивает свои инициативы, заявляя о мерах по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство в связи с ростом военной мощи Североатлантического альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на условиях равенства, при этом Запад должен отказаться от дальнейшей милитаризации региона.

