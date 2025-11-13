Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы МИД стран G7 призвали всех членов ООН соблюдать "обязательства" - 13.11.2025
Главы МИД стран G7 призвали всех членов ООН соблюдать "обязательства"
Главы МИД стран G7 призвали всех членов ООН соблюдать "обязательства"
2025-11-13T00:43+0300
2025-11-13T00:43+0300
экономика
мировая экономика
иран
канада
франция
оон
мид
совбез
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде призвали всех членов ООН соблюдать свои "обязательства" после вступления в силу механизма по возобновлению международных ограничительных мер в отношении Ирана. "Мы продолжаем призывать все государства-члены ООН к выполнению своих обязательств в соответствии с юридическим применением механизма 'снэпбек'", - говорится в совместном заявлении министров. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций. Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
00:43 13.11.2025
 
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде призвали всех членов ООН соблюдать свои "обязательства" после вступления в силу механизма по возобновлению международных ограничительных мер в отношении Ирана.
"Мы продолжаем призывать все государства-члены ООН к выполнению своих обязательств в соответствии с юридическим применением механизма 'снэпбек'", - говорится в совместном заявлении министров.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
 
