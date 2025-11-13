https://1prime.ru/20251113/gosduma-864513810.html

Комитет Госдумы поддержал поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы

Комитет Госдумы поддержал поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы

13.11.2025

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки фракций "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" к проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Единороссы предложили, в частности, дополнительно направить в 2026 году 2 миллиарда рублей на продолжение социальной газификации, 2,2 миллиарда - на капремонт школ, более 4 миллиардов – на лекарственное обеспечение взрослых пациентов, страдающих 14 высокозатратными нозологиями (гемофилия, онкогематология, рассеянный склероз, болезнь Гоше, гемофилия и др.). Кроме того, на 4,5 миллиарда рублей увеличивается субсидирование РЖД в целях сохранения льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции. Это, в первую очередь, вывоз зерна из регионов Сибирского федерального округа, пояснил глава комитета Андрей Макаров. Дополнительно в поправках "Единой России" предусмотрено около 85 миллиардов рублей на поддержание в нормативном состоянии региональных и местных дорог. Расходы на комплексное развитие сельских территорий увеличиваются почти на 12 миллиардов рублей, поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса – на 8 миллиардов. Субсидия "Росагролизингу" в 2026 году увеличивается на 1 миллиард рублей в целях компенсации выпадающих доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей на льготных условиях. А одна из поправок ЛДПР увеличивает в 2026-2028 годах на 15 миллиардов рублей в целом субсидии на возмещение потерь российских лизинговых организаций, связанных с предоставлением скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2026 годах. В поправках единороссов 15 миллиардов дополнительно выделяется и на разработку новых станков для авто-, авиа-, судо- и ракетостроения. А в поправках СРЗП на 1,493 миллиарда рублей увеличиваются субсидии, предоставляемые в 2026 году российским производителям средств производства и автоматизации на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением скидки покупателям при реализации продукции. Из них 200 миллионов рублей - субсидии производителям литейного и термического оборудования. По инициативе "Новых людей" увеличиваются в 2026 году субсидии Центру поддержки инжиниринга и инноваций на 1,5 миллиарда рублей (для создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций), а Фонду развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий - на 500 миллионов рублей (для возмещения части затрат физлицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в юрлица, получившие статус участника проекта "Сколково"). "МСП банку" в 2026-2028 годах дополнительно выделяется по 1 миллиарду в год на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, предоставленным в 2022-2028 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП и малым технологическим компаниям. Второе чтение бюджета запланировано на 18 ноября. Основные параметры, утвержденные Госдумой в первом чтении, не меняются. Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в 2027 году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.

