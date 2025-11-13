https://1prime.ru/20251113/keniya-864511515.html

В Кении нашли месторождение золота на 5,2 миллиарда долларов

В Кении нашли месторождение золота на 5,2 миллиарда долларов - 13.11.2025, ПРАЙМ

В Кении нашли месторождение золота на 5,2 миллиарда долларов

В Кении нашли месторождение золота, где залегает драгоценный металл на сумму 680 миллиардов кенийских шиллингов (5,2 миллиарда долларов), разработкой займется... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T19:40+0300

2025-11-13T19:40+0300

2025-11-13T19:40+0300

промышленность

кения

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. В Кении нашли месторождение золота, где залегает драгоценный металл на сумму 680 миллиардов кенийских шиллингов (5,2 миллиарда долларов), разработкой займется британская компания, заявил кенийский министр горнодобывающей промышленности Али Хассан Джохо. "Сведения о том, что такое месторождение нашли - правда. Возможно, золота там даже больше, чем изначально предполагается", - сказал Джохо в интервью Citizen TV Kenya, отвечая на вопрос о достоверности сведений об обнаружении крупного месторождения золота, где залегает металл на сумму 680 миллиардов кенийский шиллингов. Разработку месторождения будет осуществлять британская компания Shanta Gold Kenya Limited, обнаружившая золото в ходе геологоразведки. Министр подчеркнул, что у Кении нет необходимых технологий, чтобы добывать золото своими силами на глубине 1-2 километра, поэтому восточноафриканской стране придется воспользоваться услугами иностранной компании. "Золото было обнаружено на глубине более одного километра. Конечно, у нас нет возможности спуститься туда и начать добычу. У нас нет необходимых технологий и опыта, поэтому нам понадобится помощь иностранной компании", - отметил Джохо. Министр добавил, что Кения, отстающая от своих соседей по объемам горнодобывающего сектора, благодаря золотодобыче сможет значительно улучшить свои позиции и дать импульс развитию экономики.

кения

2025

