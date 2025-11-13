https://1prime.ru/20251113/motor-864456712.html
Пять фатальных ошибок водителей, которые убивают мотор
Пять фатальных ошибок водителей, которые убивают мотор - 13.11.2025, ПРАЙМ
Пять фатальных ошибок водителей, которые убивают мотор
Двигатель - это дорогой и сложный агрегат автомобиля, ремонт которого не всегда возможен, а стоимость этой операции может неприятно удивить. Какие действия... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T03:03+0300
2025-11-13T03:03+0300
2025-11-13T03:03+0300
авто
двигатель
бизнес
егор васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_0:135:3224:1949_1920x0_80_0_0_9923bd2eddc251e3fa9bced3fccf8abf.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Двигатель - это дорогой и сложный агрегат автомобиля, ремонт которого не всегда возможен, а стоимость этой операции может неприятно удивить. Какие действия приведут к неминуемой гибели мотора, объяснил агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Первое, и самое главное: никогда не менять масло и не следить за его уровнем."Кстати, попутно можно заливать в мотор самое дешевое масло, которое не соответствует требованиям автопроизводителя", - поясняет он.Кроме того, можно заливать некачественный антифриз, а по мере его испарения доливать водой из-под крана. Тогда с наступлением мороза можно добиться того, что охлаждающая жидкость замерзнет и разорвет блок цилиндров, уточняет эксперт.Или образуется ледяная пробка, в результате чего даже зимой можно легко перегреть двигатель с вытекающими отсюда неприятными и дорогостоящими последствиями.Можно сразу после запуска мотора начать активно давить на газ до того, как двигатель прогреется. Это приведет к локальному масляному голоданию в деталях кривошипно-шатунного механизма, и ваш мотор может тоже развалиться.По словам Васильева, большинство современных моторов имеют турбированный двигатель, который во время движения сильно нагревается. Если резко заглушить мотор, не давая двигателю после остановки поработать на холостых оборотах, остатки масла могут забить масляные каналы. В результате при следующем запуске ротор турбины начнет работать без масла. Так она быстро выйдет из строя.А чтобы гарантированно создать проблемы, желательно заправляться не тем бензином, который рекомендует производитель и искать его на неизвестных заправках. Для полного комплекта следует игнорировать появление надписи Check Engine на приборной панели. Тогда двигатель точно придет в негодность, заключил Васильев.
https://1prime.ru/20241009/dvigatel-852073760.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_7d98ea2bd3ed18b66f9c8252e79e301d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, двигатель, бизнес, егор васильев
Авто, двигатель, Бизнес, Егор Васильев
Пять фатальных ошибок водителей, которые убивают мотор
Автоэксперт Васильев назвал пять ошибок водителей, которые убивают двигатель
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Двигатель - это дорогой и сложный агрегат автомобиля, ремонт которого не всегда возможен, а стоимость этой операции может неприятно удивить. Какие действия приведут к неминуемой гибели мотора, объяснил агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Первое, и самое главное: никогда не менять масло и не следить за его уровнем.
"Кстати, попутно можно заливать в мотор самое дешевое масло, которое не соответствует требованиям автопроизводителя", - поясняет он.
Кроме того, можно заливать некачественный антифриз, а по мере его испарения доливать водой из-под крана. Тогда с наступлением мороза можно добиться того, что охлаждающая жидкость замерзнет и разорвет блок цилиндров, уточняет эксперт.
Или образуется ледяная пробка, в результате чего даже зимой можно легко перегреть двигатель с вытекающими отсюда неприятными и дорогостоящими последствиями.
Можно сразу после запуска мотора начать активно давить на газ до того, как двигатель прогреется. Это приведет к локальному масляному голоданию в деталях кривошипно-шатунного механизма, и ваш мотор может тоже развалиться.
ГИБДД предложила запретить установку одного вида двигателей, пишут СМИ
По словам Васильева, большинство современных моторов имеют турбированный двигатель, который во время движения сильно нагревается. Если резко заглушить мотор, не давая двигателю после остановки поработать на холостых оборотах, остатки масла могут забить масляные каналы. В результате при следующем запуске ротор турбины начнет работать без масла. Так она быстро выйдет из строя.
А чтобы гарантированно создать проблемы, желательно заправляться не тем бензином, который рекомендует производитель и искать его на неизвестных заправках. Для полного комплекта следует игнорировать появление надписи Check Engine на приборной панели. Тогда двигатель точно придет в негодность, заключил Васильев.