https://1prime.ru/20251113/motor-864456712.html

Пять фатальных ошибок водителей, которые убивают мотор

Пять фатальных ошибок водителей, которые убивают мотор - 13.11.2025, ПРАЙМ

Пять фатальных ошибок водителей, которые убивают мотор

Двигатель - это дорогой и сложный агрегат автомобиля, ремонт которого не всегда возможен, а стоимость этой операции может неприятно удивить. Какие действия... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T03:03+0300

2025-11-13T03:03+0300

2025-11-13T03:03+0300

авто

двигатель

бизнес

егор васильев

https://cdnn.1prime.ru/img/83318/40/833184074_0:135:3224:1949_1920x0_80_0_0_9923bd2eddc251e3fa9bced3fccf8abf.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Двигатель - это дорогой и сложный агрегат автомобиля, ремонт которого не всегда возможен, а стоимость этой операции может неприятно удивить. Какие действия приведут к неминуемой гибели мотора, объяснил агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Первое, и самое главное: никогда не менять масло и не следить за его уровнем."Кстати, попутно можно заливать в мотор самое дешевое масло, которое не соответствует требованиям автопроизводителя", - поясняет он.Кроме того, можно заливать некачественный антифриз, а по мере его испарения доливать водой из-под крана. Тогда с наступлением мороза можно добиться того, что охлаждающая жидкость замерзнет и разорвет блок цилиндров, уточняет эксперт.Или образуется ледяная пробка, в результате чего даже зимой можно легко перегреть двигатель с вытекающими отсюда неприятными и дорогостоящими последствиями.Можно сразу после запуска мотора начать активно давить на газ до того, как двигатель прогреется. Это приведет к локальному масляному голоданию в деталях кривошипно-шатунного механизма, и ваш мотор может тоже развалиться.По словам Васильева, большинство современных моторов имеют турбированный двигатель, который во время движения сильно нагревается. Если резко заглушить мотор, не давая двигателю после остановки поработать на холостых оборотах, остатки масла могут забить масляные каналы. В результате при следующем запуске ротор турбины начнет работать без масла. Так она быстро выйдет из строя.А чтобы гарантированно создать проблемы, желательно заправляться не тем бензином, который рекомендует производитель и искать его на неизвестных заправках. Для полного комплекта следует игнорировать появление надписи Check Engine на приборной панели. Тогда двигатель точно придет в негодность, заключил Васильев.

https://1prime.ru/20241009/dvigatel-852073760.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, двигатель, бизнес, егор васильев