Нефть слабо дешевеет после данных API по запасам в США и доклада ОПЕК

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо снижаются, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают еженедельные данные Американского института нефти (API) по запасам этого сырья в США, а также ноябрьский доклад ОПЕК. По состоянию на 8.18 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% к уровню предыдущего закрытия - до 62,68 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 58,42 доллара. Согласно оценке API, опубликованной в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 7 ноября увеличились на 1,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,7 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики предполагают, что министерство сообщит о росте запасов на 1 миллион баррелей за неделю по 7 ноября. Кроме того, днем ранее ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году до 0,9 миллиона баррелей в сутки, теперь добыча в среднем ожидается на уровне 54,1 миллиона баррелей в сутки. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. При этом прогнозы ОПЕК по мировому спросу на нефть на 2025-2026 годы остались без изменений. "Ослабление цен на нефть в последнее время, по-видимому, связано с пересмотром ОПЕК баланса спроса и предложения на 2026 год в ее ежемесячном отчете, что подтверждает: организация теперь признает возможность избытка предложения в 2026 году, в отличие от более оптимистичной позиции, которой она придерживалась до сих пор", - цитирует агентство Рейтер аналитика DBS Bank Сувро Саркара (Suvro Sarkar).
