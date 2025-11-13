https://1prime.ru/20251113/neft-864512812.html

Нефть дешевеет после выхода данных по запасам в США

Нефть дешевеет после выхода данных по запасам в США - 13.11.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после выхода данных по запасам в США

Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T20:28+0300

2025-11-13T20:28+0300

2025-11-13T20:28+0300

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.20 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,57% относительно предыдущего закрытия, до 63,07 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 58,78 доллара. До выхода данных минэнерго нефть дорожала почти на 1%. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 ноября, увеличились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 427,6 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя на 2 миллиона баррелей. Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.

https://1prime.ru/20251112/neft-864443259.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша