Нефть дешевеет после выхода данных по запасам в США

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили рост в четверг вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.20 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,57% относительно предыдущего закрытия, до 63,07 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 58,78 доллара. До выхода данных минэнерго нефть дорожала почти на 1%. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 ноября, увеличились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 427,6 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя на 2 миллиона баррелей. Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
