Рубио прокомментировал обещание Трампа возобновить ядерные испытания

13.11.2025

ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Обещание президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны", - сказал Рубио журналистам. Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания. Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

