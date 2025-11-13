https://1prime.ru/20251113/smi-864514198.html

Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ

Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ - 13.11.2025, ПРАЙМ

Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ

Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации "Лукойл", утверждает Рейтер со ссылкой на... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T21:41+0300

2025-11-13T21:41+0300

2025-11-13T21:42+0300

бизнес

сша

дубай

европа

лукойл

ес

litasco

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435689_0:1119:1365:1887_1920x0_80_0_0_0e8dccc759ac143b35b7d19d37b41c51.jpg

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации "Лукойл", утверждает Рейтер со ссылкой на информированные источники. "Частная инвестиционная компания из США Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского "Лукойл", заявляют три источника", - указано в публикации. Утверждается, что процесс изучения вариантов покупки российских активов находится на ранней стадии и американская компания может подать заявку на получение лицензии властей США для дальнейшей комплексной оценки покупки. "Carlyle уведомила "Лукойл" о своих намерениях", - отмечает агентство. РИА Новости направило запрос в "Лукойл". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864483633.html

https://1prime.ru/20251111/lukoyl-864426755.html

сша

дубай

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, дубай, европа, лукойл, ес, litasco