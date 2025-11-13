Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ - 13.11.2025
Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ
Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ - 13.11.2025, ПРАЙМ
Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ
Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации "Лукойл", утверждает Рейтер со ссылкой на... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T21:41+0300
2025-11-13T21:42+0300
бизнес
сша
дубай
европа
лукойл
ес
litasco
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435689_0:1119:1365:1887_1920x0_80_0_0_0e8dccc759ac143b35b7d19d37b41c51.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации "Лукойл", утверждает Рейтер со ссылкой на информированные источники. "Частная инвестиционная компания из США Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского "Лукойл", заявляют три источника", - указано в публикации. Утверждается, что процесс изучения вариантов покупки российских активов находится на ранней стадии и американская компания может подать заявку на получение лицензии властей США для дальнейшей комплексной оценки покупки. "Carlyle уведомила "Лукойл" о своих намерениях", - отмечает агентство. РИА Новости направило запрос в "Лукойл". Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
бизнес, сша, дубай, европа, лукойл, ес, litasco
Бизнес, США, Дубай, ЕВРОПА, Лукойл, ЕС, Litasco
21:41 13.11.2025 (обновлено: 21:42 13.11.2025)
 
Американских инвесторов интересуют иностранные активы "Лукойла", пишут СМИ

Reuters: американские инвесторы интересуются покупкой иностранных активов Лукойла

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Логотип ОАО "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов российской корпорации "Лукойл", утверждает Рейтер со ссылкой на информированные источники.
"Частная инвестиционная компания из США Carlyle изучает варианты покупки зарубежных активов российского "Лукойл", заявляют три источника", - указано в публикации.
Утверждается, что процесс изучения вариантов покупки российских активов находится на ранней стадии и американская компания может подать заявку на получение лицензии властей США для дальнейшей комплексной оценки покупки.
"Carlyle уведомила "Лукойл" о своих намерениях", - отмечает агентство.
РИА Новости направило запрос в "Лукойл".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Бизнес США Дубай ЕВРОПА Лукойл ЕС Litasco
 
 
Заголовок открываемого материала