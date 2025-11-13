Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/ssha-864487336.html
У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России
У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России - 13.11.2025, ПРАЙМ
У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России
У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России, признал американский госсекретарь Марко Рубио. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:35+0300
2025-11-13T02:35+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
запад
вашингтон
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487336.jpg?1762990540
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России, признал американский госсекретарь Марко Рубио. "Я не знаю, что ещё нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить (против них - ред.) санкции", - сообщил он журналистам, говоря о санкционном давлении на Россию. Американский чиновник добавил, что Вашингтон при президенте США Дональде Трампе уже ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". По словам Рубио, об этом просили все, однако данные рестрикции еще должны вступить в силу. "Потребуется некоторое время, чтобы начать это чувствовать", - отметил Рубио. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
сша
запад
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, запад, вашингтон, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, лукойл, роснефть
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, ЗАПАД, ВАШИНГТОН, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, Лукойл, Роснефть
02:35 13.11.2025
 
У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России

Рубио: у США заканчиваются цели для введения новых санкций против России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России, признал американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я не знаю, что ещё нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить (против них - ред.) санкции", - сообщил он журналистам, говоря о санкционном давлении на Россию.
Американский чиновник добавил, что Вашингтон при президенте США Дональде Трампе уже ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". По словам Рубио, об этом просили все, однако данные рестрикции еще должны вступить в силу.
"Потребуется некоторое время, чтобы начать это чувствовать", - отметил Рубио.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАЗАПАДВАШИНГТОНМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампЛукойлРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала