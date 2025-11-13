https://1prime.ru/20251113/ssha-864487336.html

У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России

2025-11-13T02:35+0300

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. У США заканчиваются цели для введения новых санкций против России, признал американский госсекретарь Марко Рубио. "Я не знаю, что ещё нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить (против них - ред.) санкции", - сообщил он журналистам, говоря о санкционном давлении на Россию. Американский чиновник добавил, что Вашингтон при президенте США Дональде Трампе уже ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". По словам Рубио, об этом просили все, однако данные рестрикции еще должны вступить в силу. "Потребуется некоторое время, чтобы начать это чувствовать", - отметил Рубио. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

