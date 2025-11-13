https://1prime.ru/20251113/sud-864513594.html

Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани

Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. "Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП России по Краснодарскому краю Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.

