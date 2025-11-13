Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани - 13.11.2025, ПРАЙМ
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани - 13.11.2025, ПРАЙМ
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани
Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T21:00+0300
2025-11-13T21:00+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. "Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП России по Краснодарскому краю Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.
21:00 13.11.2025
 
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани

Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП по Краснодарскому краю более чем на 138 млн руб

Суд. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП России по Краснодарскому краю Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.
Акций компании, владеющей "Яшкино" и "Кириешками", передали в доход России
4 ноября, 22:46
4 ноября, 22:46
 
