https://1prime.ru/20251113/sud-864513594.html
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани - 13.11.2025, ПРАЙМ
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани
Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T21:00+0300
2025-11-13T21:00+0300
2025-11-13T21:00+0300
россия
общество
краснодарский край
краснодар
рф
фссп
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. "Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП России по Краснодарскому краю Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20251104/fssp-864224152.html
краснодарский край
краснодар
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , краснодарский край, краснодар, рф, фссп, финансы
РОССИЯ, Общество , Краснодарский край, КРАСНОДАР, РФ, ФССП, Финансы
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП на Кубани
Суд изъял активы экс-главы отдела ФССП по Краснодарскому краю более чем на 138 млн руб
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Советский районный суд Краснодара
полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП
России по Краснодарскому краю
Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.
Акций компании, владеющей "Яшкино" и "Кириешками", передали в доход России