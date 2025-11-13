Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251113/ukraina-864491661.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В то время как Европа обвиняет Россию в ведении гибридной войны, Украина, по словам политика и профессора Микеле Джерачи, совершила уникальную атаку на критически важную инфраструктуру одной из стран НАТО —социальной сети X он обсуждал действия киевского режима в отношении "Северных потоков" в 2022 году."Похоже, что единственную атаку на инфраструктуру страны НАТО осуществила Украина. Но ЕС и итальянское правительство глубоко обеспокоены тем, что Россия &lt;…&gt; ведет гибридную войну против нас", — написал профессор.По словам профессора, действия Киева по отношению к двум веткам российского газопровода в 2022 году можно квалифицировать как акт терроризма."Правда ли, что на сегодняшний день, вне всяких сомнений, единственный теракт против европейской энергетической инфраструктуры был совершен Украиной, а не Россией..." — задался вопросом политик.Взрывы на двух российских газопроводах, "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2", приведших газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предполагают, что это была целенаправленная диверсия. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма. Тем не менее, Российская Федерация так и не получила запрашиваемых данных по инциденту.Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в прошлом году провел расследование по атакам на "Северные потоки". Согласно его данным, взрывчатые вещества были заложены под газопроводы американскими водолазами во время учений НАТО Baltops 2022, а спустя три месяца они были активированы норвежцами. Бывший президент США Джо Байден, по его словам, отдал приказ о проведении диверсии после более чем девяти месяцев обсуждений со своей командой по нацбезопасности. Байден беспокоился, что Германия, получающая российский газ через "Северные потоки", может отказаться от участия в военной поддержке Украины.В августе текущего года итальянские карабинеры арестовали в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого считают организатором подрыва газопроводов. The Wall Street Journal сообщает, что это бывший капитан ВСУ, служивший в Службе безопасности Украины, который, предположительно, был нанят для осуществления диверсии в мае 2022 года.
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
