В "Билайне" рассказали, как телефонные мошенники обманывают россиян

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Чаще всего этой осенью телефонные мошенники пытались обмануть россиян якобы через взлом аккаунта на "Госуслугах", поддельную посылку от "Почты России" и приглашение на фейковое собеседование, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "Злоумышленники отправляют клиенту смс или e-mail примерно такого содержания: ваш аккаунт на "Госуслугах" взломали, срочно свяжитесь со специалистами по такому-то номеру. Далее перепуганная жертва сама звонит преступникам и в результате манипуляции выдает конфиденциальные данные или называет код для реального взлома аккаунта", - рассказали в компании об одной из схем. Еще одной излюбленной мошеннической схемой является сообщение о пришедшей посылке якобы от сотрудника "Почты России". Так, аферист звонит клиенту, представляясь сотрудником сортировочного центра почты, где якобы только что нашлась адресованная ему посылка. "Ее могут отправить по адресу почтой или курьером - нужно только назвать код из СМС", - добавляют в компании. Однако после того, как жертва озвучит код, мошенник взломает ее аккаунт на госпортале и получит доступ к персональным данным. Третьей популярной осенней схемой является приглашение на работу с предложением встретиться в Zoom от фейкового работодателя. Во время разговора потенциальную жертву просят включить демонстрацию экрана. Далее следует или установка вредоносного программного обеспечения, или замаскированный под другую операцию перевод денег на мошеннический счет, или отправка кода, который оказывается виден в демонстрационном режиме, пояснили в компании. Там напомнили, что ни одна служба поддержки никогда не попросит клиента установить на смартфон стороннее приложение или продемонстрировать экран.

