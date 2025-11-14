Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ упала - 14.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ упала
2025-11-14T18:22+0300
2025-11-14T18:22+0300
нефть
россия
газпром
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 230,75 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период снизилась на 11% - до 2,175 триллиона рублей.
нефть, россия, газпром
Нефть, РОССИЯ, Газпром
18:22 14.11.2025
 
Автозаправочная станция "Газпром нефти"
Автозаправочная станция Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Автозаправочная станция "Газпром нефти". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 230,75 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период снизилась на 11% - до 2,175 триллиона рублей.
"Лукойл" рассказал о переговорах по продаже международных активов
"Лукойл" рассказал о переговорах по продаже международных активов
НефтьРОССИЯГазпром
 
 
