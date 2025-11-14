Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ упала

https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864544629.html
нефть
россия
газпром
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 230,75 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании за отчетный период снизилась на 11% - до 2,175 триллиона рублей.
нефть, россия, газпром
Выручка компании за отчетный период снизилась на 11% - до 2,175 триллиона рублей.
