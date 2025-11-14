https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864545084.html
"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи
"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи - 14.11.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи
"Лукойл" стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий в процессе продажи и передачи международных активов новым собственникам, сообщила компания. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T18:25+0300
2025-11-14T18:25+0300
2025-11-14T18:25+0300
бизнес
россия
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435689_0:1119:1365:1887_1920x0_80_0_0_0e8dccc759ac143b35b7d19d37b41c51.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий в процессе продажи и передачи международных активов новым собственникам, сообщила компания. "Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места", - говорится в сообщении компании о продаже международных активов.
https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864544629.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435689_0:991:1365:2015_1920x0_80_0_0_dc686c2627e8d7f8b266317c193258dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, лукойл
"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи
"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи активов
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий в процессе продажи и передачи международных активов новым собственникам, сообщила компания.
"Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места", - говорится в сообщении компании о продаже международных активов.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ упала