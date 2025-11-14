Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи
"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи
2025-11-14T18:25+0300
2025-11-14T18:25+0300
бизнес
россия
лукойл
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий в процессе продажи и передачи международных активов новым собственникам, сообщила компания. "Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места", - говорится в сообщении компании о продаже международных активов.
2025
бизнес, россия, лукойл
Бизнес, РОССИЯ, Лукойл
18:25 14.11.2025
 
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий в процессе продажи и передачи международных активов новым собственникам, сообщила компания.
"Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места", - говорится в сообщении компании о продаже международных активов.
БизнесРОССИЯЛукойл
 
 
