"Лукойл" хочет обеспечить непрерывность работы предприятий в период продажи

"Лукойл" стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий в процессе продажи и передачи международных активов новым собственникам, сообщила компания. | 14.11.2025, ПРАЙМ

бизнес

россия

лукойл

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" стремится обеспечить непрерывность деятельности предприятий в процессе продажи и передачи международных активов новым собственникам, сообщила компания. "Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий. Это позволит избежать рисков перебоев в работе и снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места", - говорится в сообщении компании о продаже международных активов.

бизнес, россия, лукойл