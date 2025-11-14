Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности - 14.11.2025
В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности
россия, еаэс, госдума
РОССИЯ, ЕАЭС, Госдума
05:03 14.11.2025
 
В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности

В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковке

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковках товаров на четко видимой и легко доступной части упаковки, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Чернышов в обращении отметил, что в настоящее время действующие нормативы, регламентирующие маркировку, не обеспечивают единого и удобного для потребителя подхода к месту нанесения сведений о сроке годности. По его словам, производители размещают эту критически важную информацию в малозаметных местах: на дне упаковки, под крышкой, в области швов, что вынуждает покупателей тратить время на ее поиски и создает риск приобретения просроченного товара.
"Считаю целесообразным инициировать внесение прямых изменений в два ключевых документа: В Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", дополнив пункт 2 статьи 10 нормой, обязывающей размещать сведения о сроке годности на четко видимой и легко доступной части упаковки", - сказано в документе.
Отмечается, что для этого предлагается установить стандартизированные места размещения в зависимости от типа потребительской тары, в том числе для коробок и пачек, бутылок, гибкой упаковки (пакетов) и т.д.
"Также должны быть установлены четкие требования к контрастности и минимальной высоте шрифта. Для продукции, чья упаковка имеет специфическую конструкцию, предлагается разработать и утвердить перечень с альтернативными, но также обязательными местами нанесения", - подчеркивается в обращении.
Также инициативой предлагается внести изменения в регламент Таможенного союза, закрепив в нем аналогичные детализированные требования, включая запрет на нанесение маркировки в труднодоступных для обзора местах (таких как дно гибкой упаковки), и утвердив перечень исключений для продукции со специфической упаковкой.
"Реализация данной инициативы позволит унифицировать подходы к маркировке на всем пространстве ЕАЭС, значительно повысит удобство и безопасность покупок для миллионов потребителей, а также будет способствовать снижению объемов пищевых отходов", - считает вице-спикер Госдумы.
 
Заголовок открываемого материала