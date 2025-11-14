https://1prime.ru/20251114/gosduma-864523893.html

В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности

В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности - 14.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единый стандарт размещения срока годности | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T05:03+0300

2025-11-14T05:03+0300

2025-11-14T05:03+0300

россия

еаэс

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864523893.jpg?1763085782

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковках товаров на четко видимой и легко доступной части упаковки, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Чернышов в обращении отметил, что в настоящее время действующие нормативы, регламентирующие маркировку, не обеспечивают единого и удобного для потребителя подхода к месту нанесения сведений о сроке годности. По его словам, производители размещают эту критически важную информацию в малозаметных местах: на дне упаковки, под крышкой, в области швов, что вынуждает покупателей тратить время на ее поиски и создает риск приобретения просроченного товара. "Считаю целесообразным инициировать внесение прямых изменений в два ключевых документа: В Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", дополнив пункт 2 статьи 10 нормой, обязывающей размещать сведения о сроке годности на четко видимой и легко доступной части упаковки", - сказано в документе. Отмечается, что для этого предлагается установить стандартизированные места размещения в зависимости от типа потребительской тары, в том числе для коробок и пачек, бутылок, гибкой упаковки (пакетов) и т.д. "Также должны быть установлены четкие требования к контрастности и минимальной высоте шрифта. Для продукции, чья упаковка имеет специфическую конструкцию, предлагается разработать и утвердить перечень с альтернативными, но также обязательными местами нанесения", - подчеркивается в обращении. Также инициативой предлагается внести изменения в регламент Таможенного союза, закрепив в нем аналогичные детализированные требования, включая запрет на нанесение маркировки в труднодоступных для обзора местах (таких как дно гибкой упаковки), и утвердив перечень исключений для продукции со специфической упаковкой. "Реализация данной инициативы позволит унифицировать подходы к маркировке на всем пространстве ЕАЭС, значительно повысит удобство и безопасность покупок для миллионов потребителей, а также будет способствовать снижению объемов пищевых отходов", - считает вице-спикер Госдумы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еаэс, госдума