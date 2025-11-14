https://1prime.ru/20251114/kitaj-864525552.html

Китай в январе-октябре нарастил добычу нефти на 1,7%

2025-11-14T06:54+0300

ПЕКИН, 14 ноя – ПРАЙМ. Китай в январе-октябре нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6,3%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро. Китай за первые десять месяцев этого года добыл 180,64 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 614,24 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 4%. В октябре объем добычи нефти в Китае вырос на 1,3% в годовом выражении, составив 18 миллионов тонн. Объем переработки в октябре достиг отметки в 63,43 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 6,4%. Добыча природного газа в Китае в январе-октябре достигла отметки в 217 миллиардов кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 6,3%. В октябре добыча газа выросла на 5,9% в годовом выражении, составив 22,1 миллиарда кубометров. За первые десять месяцев выросла и добыча угля. Так, годовой рост показателя в указанном периоде составил 1,5%, объем достиг отметки в 3,97 миллиарда тонн. Отдельно в октябре в китайских шахтах было добыто 410 миллионов тонн угля, снижение в годовом выражении составило 2,3%. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%, сообщало ранее статведомство.

2025

