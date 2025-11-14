Кредитка или рассрочка: как правильно купить товар в долг

https://1prime.ru/20251114/kredit-864421669.html

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Выбор между кредитной картой и банковской рассрочкой для оплаты товара длительного пользования не всегда однозначен. И он зависит от конкретной ситуации.Кредитная карта выгоднее, если вы уверены, что сможете погасить задолженность в течение льготного периода. Если не уложитесь, то переплата значительно превысит сумму, которую заплатите за рассрочку. В этом случае, даже с учётом возможного кэшбека, кредитная карта может оказаться менее выгодной.Плюсы кредитки – возможность расплачиваться за любые покупки, а не только за те, которые разрешит банк. В течение льготного периода можно вносить на карту небольшие произвольные суммы до полного погашения.ПримерПокупка бытовой техники на сумму 30 тысяч рублей. Если по карте предлагается беспроцентный период в 60 дней, и покупатель планирует погасить всю сумму в течение этого времени, то в этом случае он не только избежит переплаты, но и сможет получить кэшбек от банка. Допустим, кэшбэк составляет 5%. В этом случае вы получите 1,5 тысячи рублей обратно, что делает покупку еще более выгодной.С другой стороны, если вы планируете крупную покупку, но не можете оплатить ее сразу, рассрочка может стать более подходящим вариантом. Она, как правило, не имеет скрытых комиссий, условия ее более прозрачны. Особенность рассрочки — можно совершать покупки только в магазинах-партнерах банка, а сумму платежа устанавливает магазин. Покупатель не платит за пользование деньгами банка, потому что партнер дает банку комиссионные, а взамен получает клиентов с высоким чеком.ПримерПокупателю нужен смартфон за 50 тысяч рублей, но он располагает только 10 тысячами рублей. Рассрочка на 12 месяцев с равными платежами позволит разбить сумму на более мелкие части.В итоге выбор между кредитной картой и рассрочкой зависит от финансовых возможностей и планов. Если есть уверенность в силах, готовность погасить долг быстро и получить дополнительные бонусы, кредитная карта станет лучшим вариантом. Если же нужна гибкость и потребность растянуть платежи, рассрочка будет более подходящей.В последнее время стали появляться гибридные карты, которые совмещают плюсы кредитной карты и рассрочки.Как работает кредиткаПериод, когда по кредитной карте не платится процент, называется льготным, беспроцентным или грейс-периодом. Каждый банк по такому продукту определяет свой льготный период. В среднем это 50-120 дней. Он активируется либо с определенной даты, либо с момента покупки.ПримерКарта выдана 10 сентября, а покупка совершена 14 сентября. Именно с 14 сентября будет действовать период, когда потраченную сумму нужно будет в полном объеме вернуть на карту. После этого начнется новый льготный период с возможностью пользоваться деньгами.Если не внести полную сумму до окончания льготного периода, банк будет рассчитывать минимальный обязательный ежемесячный платеж исходя из потраченной суммы за весь период пользования деньгами. С другой стороны, если не вносить минимум, то действие беспроцентного периода закончится, произойдет просрочка, начислятся пени или неустойка. Рекомендовано не пропускать сроки и, как минимум, вносить минимальные платежи. Тогда эта просрочка не будет отражена в кредитной истории.Пользоваться кредитной картой лучше для онлайн-покупок или оплачивать товар картой на кассе. За перевод кредитных средств или снятие наличных взимается комиссия. Лучше перед оформлением карты уточнить все условия у сотрудника банка, чтобы не возникло разногласий и неприятных неожиданностей.Чем отличается рассрочкаВряд ли на сегодняшний день осталась полностью беспроцентная рассрочка, подразумевающая, что платить за предоставление банком денег не нужно. Всегда есть либо наценка на товар, либо нужно предоставить поручителей, либо оформить допуслуги, либо ограничения по использованию и партнерам, либо нужно оплачивать за выпуск карты/обслуживание.Однако с 1 апреля 2026 года в Российской Федерации вступит в силу новый закон 283-ФЗ от 31 июля 2025 года. Он призван упорядочить и регулировать сферу предоставления рассрочки на покупки, что, безусловно, имеет огромное значение для потребителей и продавцов. Основная цель нового законодательства — защитить права покупателей и сделать процесс приобретения товаров более прозрачным и честным.С этого момента максимальный срок рассрочки будет составлять 6 месяцев, однако с 1 апреля 2028 года он сократится до 4 месяцев. Это означает, что покупатели смогут разбивать свои платежи на более короткие сроки, что может облегчить финансовую нагрузку, но в то же время подразумевает необходимость более ответственного подхода к планированию расходов.Кроме того, закон ограничивает сумму покупок, которые можно совершать без передачи данных в Бюро кредитных историй — до 50 тысяч рублей. Это нововведение направлено на то, чтобы минимизировать риски для финансовых учреждений и защитить потребителей от чрезмерного долгового бремени. Закон также вводит ограничения на максимальные штрафы в размере 20% годовых, которые могут быть начислены за просрочку платежей. Это значительно снижает финансовую нагрузку на заемщиков, которые могут оказаться в сложной ситуации и не успеть вовремя произвести платеж.Важно отметить, что новый закон запрещает наличие скрытых комиссий (стоимость договора равна цене товара). Это означает, что покупатели больше не будут сталкиваться с ненужными дополнительными расходами, которые ранее могли возникать в процессе оформления рассрочки. Например, страховка, дополнительные аксессуары, допуслуги и прочее.Одним из наиболее значительных нововведений является запрет на установление разных цен для покупателей в зависимости от способа оплаты. Ранее многие продавцы использовали тактику, при которой цена товара при покупке за наличные была одной, а при оплате в рассрочку — значительно выше. В таких случаях формально проценты не начислялись, но фактическая стоимость товара возрастала из-за дополнительных условий. Новый закон запрещает подобные манипуляции. Это даст покупателям уверенность, что их не обманули.Автор - Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО ОПОРЫ РОССИИ, генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ

