"Лукойл" рассказал о переговорах по продаже международных активов
2025-11-14T17:59+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" ведет переговоры по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщила компания. "Лукойл" сообщает о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.
