Нефть дорожает на опасениях сбоев в поставках сырья из России

Нефть дорожает на опасениях сбоев в поставках сырья из России - 14.11.2025

Нефть дорожает на опасениях сбоев в поставках сырья из России

Мировые цены на нефть растут на порядка 1,5% в пятницу утром, участники рынка опасаются сбоев в поставках российского сырья, свидетельствуют данные торгов и... | 14.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на порядка 1,5% в пятницу утром, участники рынка опасаются сбоев в поставках российского сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,43% относительно предыдущего закрытия, до 63,91 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,57%, до 59,61 доллара. "Атаки украинских беспилотников на порт в Новороссийске вызвали новые опасения по поводу сбоев в поставках нефти, поскольку этот порт представляет собой второй по величине экспортный нефтяной узел России", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Sparta Commodities Джуна Го (June Goh). Ранее в пятницу оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале сообщил, что нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске повреждена в результате атаки БПЛА. Позднее оперштаб сообщил, что пожар на нефтебазе, начавшийся после падения фрагментов БПЛА, потушен.

