Мировые цены на нефть растут более чем на 2%

2025-11-14T14:58+0300

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут более чем на 2% и готовятся показать недельный рост после двух недель снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,3% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,46 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 2,62%, до 60,23 доллара. С начала недели нефть подорожала в среднем примерно на 1% после двухнедельного снижения. При этом в среду сокращение котировок составляло порядка 4%, а в остальные дни нефть дорожала. "Мы наблюдаем здесь знакомую картину с частыми временными скачками и резкими коррекциями", - заявил Блумберг основатель и директор JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл (John Driscoll). По его словам, геополитические риски в сочетании с растущим спросом на нефть в конце года смягчают коррекцию. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 ноября их число осталось на уровне предшествовавшей недели - 414 установок.

