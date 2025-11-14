В "Винном гиде России" допустили использование ИИ для оценки вина

https://1prime.ru/20251114/rossija-864526180.html

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект можно будет полноценно использовать в качестве сомелье для оценки вина в рамках проекта "Винный гид России" в ближайшие пять лет, допустила в беседе с РИА Новости руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума. В пресс-службе Роскачества уточнили РИА Новости, что речь идет об "электронном носе", который впервые использовался в текущем исследовании "Винного гида России". Это стало возможным благодаря соглашению между Роскачеством и Сбербанком о разработке системы для исследования модальности запаха в винах. Там также отметили, что "электронный нос" наравне с дегустационной комиссией отработал все шесть дней исследования. За это время удалось собрать 584 образца, что представляет собой крупнейшую базу данных ароматических профилей российских вин, созданную с использованием технологий цифрового обоняния. "Мы будем анализировать результаты полученные, потому что это в этом году работало как машина по сбору данных. Сейчас мы ведем исследование по тому, как работал робот и как работал обычный человек, насколько сходимость по результатам идет. То есть мы только в конце года получим полную обработку, достаточно долго ИИ обрабатывает данные, и это прямо ноу-хау. Поэтому мы будем пробовать дальше работать с этим же аппаратом, с этой же проектной группой. Посмотрим, насколько следующие гипотезы будем использовать", - сказала Латышева. "Да, но в ближайшие пять лет. Это не история года", - добавила она в ответ на вопрос, возможно ли использование ИИ для полноценной оценки вина в ближайшем будущем. По ее словам, для того, чтобы искусственный интеллект работал в этой отрасли, должен быть большой накопленный массив данных. "Чтобы оценить вино, нужно загрузить в базу данных более 10-15 тысяч образцов, чтобы на следующем образце с конкретной органолептикой "электронный нос" увидел тот балл, увидел порок либо достоинство, которое у него записано в памяти", - поделилась Латышева. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз. РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.

