Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами "Лукойла"
вашингтон
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля, следует из обнародованного в пятницу документа Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина. Согласно лицензии №130, Вашингтон до 29 апреля 2026 года допускает сделки с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker, а также с их дочерними структурами, в которых компании владеют долями от 50% и выше. При этом лицензия не распространяется на другие заблокированные активы "Лукойла", подпадающие под американские санкции, уточняет OFAC.
