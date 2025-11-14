https://1prime.ru/20251114/sud-864531976.html

ВС запретил менять ставку НДС на товары, не отвечающие санитарным нормам

ВС запретил менять ставку НДС на товары, не отвечающие санитарным нормам - 14.11.2025, ПРАЙМ

ВС запретил менять ставку НДС на товары, не отвечающие санитарным нормам

14.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд РФ исключил применение пониженной ставки НДС к продуктам, не соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд рассмотрел дело компании, которая завезла на территорию ЕАЭС сгущенное молоко из Ирана. Россельхознадзор обнаружил, что эта продукция не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, в рамках реэкспорта и таможенного транзита ее направили обратно в Иран, но в установленный срок в место доставки она не прибыла. В итоге Московская таможня выяснила, что организация не заплатила полагающиеся сборы в бюджет. Как отметили в пресс-службе, инспекторы указали, что продукция не соответствует санитарным нормам и не может использоваться в продовольственных целях, значит, НДС должен уплачиваться в полном объеме по ставке 20%. От компании потребовали 7,9 миллиона рублей. Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию Центрального таможенного управления, однако суды апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили требования коммерческой организации, применив льготный режим налогообложения в отношении спорных товаров, сообщили в пресс-службе. Спор дошел до Верховного суда РФ. "Пониженная ставка НДС обусловлена социальной значимостью ряда товаров и введена государством в целях их доступности для потребителей. Она не может распространяться на товар, ввоз которого запрещен на территорию ЕАЭС в связи с непредставлением документа, подтверждающего прохождение фитосанитарного контроля", - сказали в пресс-службе. На основании изложенного Судебная коллегия по экономическим спорам отменила постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение суда первой инстанции, по которому коммерческая организация должна уплатить НДС в полном объеме по ставке 20%, отметили в суде.

