В автосервисе научили, как снизить расход топлива зимой

2025-11-14T03:03+0300

2025-11-14T03:03+0300

2025-11-14T03:03+0300

авто

топливо

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/18/842491870_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_b2fe5834f4ab1217c1a5a5ef6075e81c.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Расход топлива в зимний период традиционно увеличивается на 10–25 %, и на это есть объективные причины. Однако при понимания механики действия холода на агрегаты авто расход можно снизить, рассказал агентству “Прайм” технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.Холодная погода, повышенная нагрузка на силовой агрегат и дополнительное энергопотребление делают эксплуатацию автомобиля менее экономичной. Главный виновник “прожорливости” авто зимой — прогрев двигателя.“Каждый автозапуск с сигнализации — это 5–10 минут холостого сгорания топлива. Добавляем к этому мощные потребители электроэнергии: печку, обогрев стекол, сидений и зеркал. Генератор увеличивает нагрузку на коленчатый вал, а значит, мотору приходится сжигать больше топлива даже при стоянке”, - рассказал эксперт.Разумеется, зимой без прогрева не обойтись, но достаточно всего 3–5 минут. Современные двигатели рассчитаны на плавный прогрев в движении — при малых нагрузках и оборотах, а не при длительной работе на месте.“Если используется автоматический ночной подогрев салона, печку стоит оставить не на максимальном, а на минимальном режиме. Этого будет достаточно для поддержания температуры без лишнего расхода энергии”, - утверждает Родионов.“При температуре ниже нуля моторное масло густеет, а насос вынужден создавать большее давление, чтобы прокачивать его по каналам. Повышается трение, и электронный блок управления увеличивает подачу топлива, чтобы компенсировать потери. Пока мотор не выйдет на рабочую температуру, эффективность сгорания будет низкая”, - предупреждает специалист.По его словам, зимой лучше перейти на синтетическое масло самой малой вязкости 0W 30, если это допускает автопроизводитель. Оно циркулирует по каналам легче даже при −30 °C и снижает механические потери.Кроме того, важно поддерживать двигатель и трансмиссию в исправном состоянии, поскольку износ подшипников, фильтров и свечей сказывается на сгорании.Зимние покрышки всегда немного тяжелее, чем летние. В составе резиновой смеси в них используется больше мягких каучуков. При этом давление в шинах на морозе падает. Поэтому недокачанные колеса увеличивают площадь контакта и деформацию протектора, а двигатель вынужден преодолевать большее сопротивление качению.“Чтобы снизить повышенный расход из-за зимних шин, важно проверять давление хотя бы раз в неделю. Можно выставлять его чуть выше летнего — это компенсирует падение в морозы”, - поясняет Родионов.Также зимой автомобиль теряет накат. В российских дворах шины иногда буквально прокапывают себе путь через снег и рыхлую массу со льдом. При этом обороты двигателя растут, а педаль газа приходится давить сильнее. Отсюда, по словам Родионова, и повышение расхода топлива.Чтобы помочь автомобилю, перед поездкой полезно счищать снег не только с кузова, но и с колесных арок. Толстый ледяной нарост прибавляет лишний вес и увеличивает сопротивление вращению колес. “Помните, что зимой лучше ездить плавно — без резких стартов и пробуксовок. Ведь любая потеря сцепления — это лишняя энергия”, - говорит эксперт.С наступлением морозов блок управления двигателем подает больше топлива — для ускоренного прогрева и компенсации плотного холодного воздуха. В результате смесь становится чрезмерно “богатой”, часть топлива просто не успевает сгорать в цилиндрах. Поэтому в холода особенно важно следить за термостатом и кислородным датчиком.Полностью избавиться от увеличенного расхода зимой невозможно, но слишком непомерные аппетиты можно уменьшить. Каждый градус мороза и каждая мелочь — от давления в шинах до качества масла — влияют на поведение машины.“Поэтому разумная задача водителя зимой — следить за исправностью основных систем и деталей, не перегревать и не мучить двигатель в сильные холода. Тогда бак будет пустеть медленнее, а мотор прослужит дольше”, - заключает Родионов.

