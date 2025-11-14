https://1prime.ru/20251114/vitse-prezident-864524988.html

Вице-президент США рассказал, когда экономика оправится от политики Байдена

2025-11-14T06:06+0300

ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американской экономике понадобится время, чтобы оправиться от политики администрации бывшего президента Джо Байдена. "Ну, кое-что уже началось, но часть этого (процесса - ред.) займёт много времени, потому что мы унаследовали катастрофу. Мы унаследовали самые высокие дефициты бюджета в мирное время за всю историю Соединённых Штатов Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, когда американская экономика начнет набирать обороты после Байдена. Президент США Дональд Трамп ранее назвал своего предшественника худшим главой государства в истории, заявив, что в пятерке худших есть место и экс-президенту Бараку Обаме.

