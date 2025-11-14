Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-президент США рассказал, когда экономика оправится от политики Байдена - 14.11.2025
Вице-президент США рассказал, когда экономика оправится от политики Байдена
Вице-президент США рассказал, когда экономика оправится от политики Байдена - 14.11.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США рассказал, когда экономика оправится от политики Байдена
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американской экономике понадобится время, чтобы оправиться от политики администрации бывшего президента Джо Байдена. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T06:06+0300
2025-11-14T06:06+0300
мировая экономика
экономика
сша
джей ди вэнс
джо байден
дональд трамп
fox news
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американской экономике понадобится время, чтобы оправиться от политики администрации бывшего президента Джо Байдена. "Ну, кое-что уже началось, но часть этого (процесса - ред.) займёт много времени, потому что мы унаследовали катастрофу. Мы унаследовали самые высокие дефициты бюджета в мирное время за всю историю Соединённых Штатов Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, когда американская экономика начнет набирать обороты после Байдена. Президент США Дональд Трамп ранее назвал своего предшественника худшим главой государства в истории, заявив, что в пятерке худших есть место и экс-президенту Бараку Обаме.
мировая экономика, сша, джей ди вэнс, джо байден, дональд трамп, fox news
Мировая экономика, Экономика, США, Джей Ди Вэнс, Джо Байден, Дональд Трамп, Fox News
06:06 14.11.2025
 
Вице-президент США рассказал, когда экономика оправится от политики Байдена

Вэнс: экономике США потребуется время, чтобы оправиться от политики Байдена

ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американской экономике понадобится время, чтобы оправиться от политики администрации бывшего президента Джо Байдена.
"Ну, кое-что уже началось, но часть этого (процесса - ред.) займёт много времени, потому что мы унаследовали катастрофу. Мы унаследовали самые высокие дефициты бюджета в мирное время за всю историю Соединённых Штатов Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, когда американская экономика начнет набирать обороты после Байдена.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал своего предшественника худшим главой государства в истории, заявив, что в пятерке худших есть место и экс-президенту Бараку Обаме.
 
Мировая экономика США Джей Ди Вэнс Джо Байден Дональд Трамп Fox News
 
 
