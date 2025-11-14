https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864519752.html

Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в воскресенье намерен совершить срочный визит в Грецию, где будет просить премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, которые находятся на вооружении греческих военно-воздушных сил, сообщает информационный портал pronews.gr."Две из шести зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot, которые есть у Греции (одна уже одолжена Саудовской Аравии), запрошены президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье прибывает в Грецию и встретится с премьер-министром К. Мицотакисом", — указывается в материале.Кроме того, сообщается, что Зеленский также будет просить предоставить все истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся у греческих ВВС, при условии, если Греция приобретет дополнительные истребители Rafale F.3.Москва не раз заявляла западным странам, что предоставление вооружений Украине не приводит к изменениям и лишь затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку специалистов.

