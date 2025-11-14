Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие - 14.11.2025
Спецоперация на Украине
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие
2025-11-14T00:33+0300
2025-11-14T00:36+0300
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в воскресенье намерен совершить срочный визит в Грецию, где будет просить премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, которые находятся на вооружении греческих военно-воздушных сил, сообщает информационный портал pronews.gr."Две из шести зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot, которые есть у Греции (одна уже одолжена Саудовской Аравии), запрошены президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье прибывает в Грецию и встретится с премьер-министром К. Мицотакисом", — указывается в материале.Кроме того, сообщается, что Зеленский также будет просить предоставить все истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся у греческих ВВС, при условии, если Греция приобретет дополнительные истребители Rafale F.3.Москва не раз заявляла западным странам, что предоставление вооружений Украине не приводит к изменениям и лишь затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку специалистов.
00:33 14.11.2025 (обновлено: 00:36 14.11.2025)
 
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие

© fotolia.com / lornet #Греция
© fotolia.com / lornet
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в воскресенье намерен совершить срочный визит в Грецию, где будет просить премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, которые находятся на вооружении греческих военно-воздушных сил, сообщает информационный портал pronews.gr.
"Две из шести зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot, которые есть у Греции (одна уже одолжена Саудовской Аравии), запрошены президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье прибывает в Грецию и встретится с премьер-министром К. Мицотакисом", — указывается в материале.
Кроме того, сообщается, что Зеленский также будет просить предоставить все истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся у греческих ВВС, при условии, если Греция приобретет дополнительные истребители Rafale F.3.
Москва не раз заявляла западным странам, что предоставление вооружений Украине не приводит к изменениям и лишь затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку специалистов.
Зеленский сделал громкое заявление о европейской помощи
Вчера, 17:40
 
