https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864519752.html
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие - 14.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие
Владимир Зеленский в воскресенье намерен совершить срочный визит в Грецию, где будет просить премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса предоставить Украине... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T00:33+0300
2025-11-14T00:33+0300
2025-11-14T00:36+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
греция
нато
саудовская аравия
кириакос мицотакис
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76829/56/768295616_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_4edb3e21368040fabaf6a7e96a740824.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в воскресенье намерен совершить срочный визит в Грецию, где будет просить премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, которые находятся на вооружении греческих военно-воздушных сил, сообщает информационный портал pronews.gr."Две из шести зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot, которые есть у Греции (одна уже одолжена Саудовской Аравии), запрошены президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье прибывает в Грецию и встретится с премьер-министром К. Мицотакисом", — указывается в материале.Кроме того, сообщается, что Зеленский также будет просить предоставить все истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся у греческих ВВС, при условии, если Греция приобретет дополнительные истребители Rafale F.3.Москва не раз заявляла западным странам, что предоставление вооружений Украине не приводит к изменениям и лишь затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку специалистов.
https://1prime.ru/20251113/zelenskiy-864506624.html
украина
греция
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76829/56/768295616_82:0:1418:1002_1920x0_80_0_0_cf3ff14e773ab489ad9fb1f30acc7a17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, греция, нато, саудовская аравия, кириакос мицотакис, сергей лавров, мид
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ГРЕЦИЯ, НАТО, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Кириакос Мицотакис, Сергей Лавров, МИД
Зеленский поедет в Афины выпрашивать оружие
Зеленский отправится в Грецию, чтобы попросить о новых поставках оружия
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский в воскресенье намерен совершить срочный визит в Грецию, где будет просить премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, которые находятся на вооружении греческих военно-воздушных сил, сообщает информационный портал pronews.gr
.
"Две из шести зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot, которые есть у Греции (одна уже одолжена Саудовской Аравии), запрошены президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье прибывает в Грецию и встретится с премьер-министром К. Мицотакисом", — указывается в материале.
Кроме того, сообщается, что Зеленский также будет просить предоставить все истребители Mirage 2000-5Mk2, имеющиеся у греческих ВВС, при условии, если Греция приобретет дополнительные истребители Rafale F.3.
Москва не раз заявляла западным странам, что предоставление вооружений Украине не приводит к изменениям и лишь затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Североатлантический альянс принимает непосредственное участие в этом противостоянии не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку специалистов.
Зеленский сделал громкое заявление о европейской помощи