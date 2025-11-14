https://1prime.ru/20251114/zelenskiy-864524133.html

СМИ: Белый дом может потребовать выдачи Зеленского

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В связи с коррупционным скандалом с НАБУ существует вероятность, что Владимир Зеленский совершит побег в Великобританию, но президент США Дональд Трамп может инициировать его экстрадицию, чтобы глава киевского режима выступил свидетелем в расследовании против Демократической партии, сообщает InfoBRICS."Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство. Однако его пребывание там может быть не постоянным, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может запросить его в качестве ключевого свидетеля в расследовании против демократов", — говорится в материале.Авторы публикации утверждают, что президенту США нужны от Зеленского свидетельства, которые могут серьезно подорвать позиции Демократической партии, чтобы избежать проблем на выборах в конгресс в следующем году.Подчеркивается, что Трампа намерен разоблачить коррупционные схемы на Украине бывшего президента Джо Байдена и его сына Хантера, бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, бывшего замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд и других лиц."В этом случае Великобритании будет сложно игнорировать американские требования, <…> и британцам, возможно, придется решать судьбу Зеленского", — отмечает издание.НАБУ начало масштабную операцию 10 ноября для выявления коррупционных махинаций в энергетическом секторе. На Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии сумок, наполненных пачками иностранной валюты, найденных во время обысков. Конкретная сумма не разглашается.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" утверждает, что детективы НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских медиа называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, Миндича перед обысками срочно вывезли с территории Украины.Позднее НАБУ обнародовало части аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Было установлено, что средства, добытые через теневые схемы, отмывались через офис в центре Киева.

