Дилеры назвали модели авто в пределах миллиона рублей - 15.11.2025
Дилеры назвали модели авто в пределах миллиона рублей
2025-11-15T10:38+0300
2025-11-15T10:38+0300
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон". Так, стоимость Lada Granta в самой базовой комплектации Standart начинается от 750 тысяч рублей, в версии Standart Plus - от 830 тысяч рублей, а в модификации Classic с электроусилителем руля, а также электроприводом и обогревом наружных зеркал - от 966 тысяч рублей. Niva Legend в базовой комплектации Classic по спецпредложению "АвтоВАЗа" будет стоить от 960 тысяч рублей. Отечественная Granta долгое время является лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России, так, по данным агентства "Автостат", за январь-октябрь текущего года было реализовано 121,2 тысячи таких машин. Niva Legend также долгое время входит в десятку самых продаваемых легковушек, и по итогам десяти месяцев заняла пятую строчку с результатом почти 28 тысяч проданных машин.
бизнес, россия, авилон, автоваз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Авилон, АвтоВАЗ, Авто
10:38 15.11.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон".
Так, стоимость Lada Granta в самой базовой комплектации Standart начинается от 750 тысяч рублей, в версии Standart Plus - от 830 тысяч рублей, а в модификации Classic с электроусилителем руля, а также электроприводом и обогревом наружных зеркал - от 966 тысяч рублей. Niva Legend в базовой комплектации Classic по спецпредложению "АвтоВАЗа" будет стоить от 960 тысяч рублей.
Отечественная Granta долгое время является лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России, так, по данным агентства "Автостат", за январь-октябрь текущего года было реализовано 121,2 тысячи таких машин. Niva Legend также долгое время входит в десятку самых продаваемых легковушек, и по итогам десяти месяцев заняла пятую строчку с результатом почти 28 тысяч проданных машин.
Экономика Бизнес РОССИЯ Авилон АвтоВАЗ Авто
 
 
