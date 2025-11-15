https://1prime.ru/20251115/balitskiy-864567284.html

ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС

2025-11-15T17:13+0300

спецоперация на украине

запорожская область

всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области получила повреждения при ударе ВСУ, специалисты ведут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС", - написал Балицкий. По его словам, на время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна - всего около 5 тысяч абонентов. "Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки", - подчеркнул губернатор.

запорожская область

