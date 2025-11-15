Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС - 15.11.2025
Спецоперация на Украине
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС
Подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области получила повреждения при ударе ВСУ, специалисты ведут восстановительные работы, сообщил губернатор региона... | 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области получила повреждения при ударе ВСУ, специалисты ведут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС", - написал Балицкий. По его словам, на время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна - всего около 5 тысяч абонентов. "Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки", - подчеркнул губернатор.
Спецоперация на Украине, Запорожская область, ВСУ
17:13 15.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области получила повреждения при ударе ВСУ, специалисты ведут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС", - написал Балицкий.
По его словам, на время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна - всего около 5 тысяч абонентов.
"Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки", - подчеркнул губернатор.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
