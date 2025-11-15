https://1prime.ru/20251115/chinovniki-864553269.html

СМИ: чиновники США ездили по ЕС, чтобы убрать весь российский газ

2025-11-15T02:52+0300

2025-11-15T02:52+0300

2025-11-15T04:05+0300

энергетика

газ

мировая экономика

европа

сша

женева

лукойл

gunvor

financial times

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению "всего до последней молекулы" российского газа на континенте, утверждает газета Financial Times. "Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению "всех до последней молекулы" российского газа на континенте", - утверждает газета. Издание описывает подробности срыва сделки о покупке активов компанией Gunvor. Отмечается, что для Gunvor ситуация была непростой, так как СМИ уделили большое внимание "ее прошлым связям с Москвой". Несколько неназванных источников, осведомленных о переговорах Gunvor и "Лукойла", отметили Financial Times, что "Лукойл" якобы начал искать покупателей для своих подразделений в Европе и других частях мира еще в 2023 году. По словам издания, американские чиновники, отвечающие за санкции, регулярно общались с участниками процесса и посещали офисы Gunvor в Женеве и других энергетических компаний, чтобы понять влияние ограничений на энергетическую систему Европы. Как следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости документа, в пятницу минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов. "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

европа

сша

женева

газ, мировая экономика, европа, сша, женева, лукойл, gunvor, financial times