Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев
Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев - 15.11.2025, ПРАЙМ
Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев
Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T09:47+0300
2025-11-15T09:47+0300
2025-11-15T09:47+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
индия
рф
авто
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Мы готовы к совместному производству автомобилей на территории Индии. Почему нет? Но сегодня предметных обсуждений на этот счёт нет", - заявил он При этом он отметил, что вопрос любого сотрудничества должен обосновываться определенными экономическими параметрами. "Невозможно масштабировать проекты до бесконечности, потому что есть емкость рынка. Если мы говорим о сотрудничестве в целях производства в интересах российского рынка, то действующие сегодня в России производственные мощности в полной мере удовлетворяют потребности, которые есть", - сказал он.
индия
рф
Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев
Груздев: Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Мы готовы к совместному производству автомобилей на территории Индии
. Почему нет? Но сегодня предметных обсуждений на этот счёт нет", - заявил он
При этом он отметил, что вопрос любого сотрудничества должен обосновываться определенными экономическими параметрами.
"Невозможно масштабировать проекты до бесконечности, потому что есть емкость рынка. Если мы говорим о сотрудничестве в целях производства в интересах российского рынка, то действующие сегодня в России производственные мощности в полной мере удовлетворяют потребности, которые есть", - сказал он.
