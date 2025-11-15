Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев - 15.11.2025
Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев
Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ | 15.11.2025, ПРАЙМ
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Мы готовы к совместному производству автомобилей на территории Индии. Почему нет? Но сегодня предметных обсуждений на этот счёт нет", - заявил он При этом он отметил, что вопрос любого сотрудничества должен обосновываться определенными экономическими параметрами. "Невозможно масштабировать проекты до бесконечности, потому что есть емкость рынка. Если мы говорим о сотрудничестве в целях производства в интересах российского рынка, то действующие сегодня в России производственные мощности в полной мере удовлетворяют потребности, которые есть", - сказал он.
09:47 15.11.2025
 
Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев

Груздев: Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Мы готовы к совместному производству автомобилей на территории Индии. Почему нет? Но сегодня предметных обсуждений на этот счёт нет", - заявил он
При этом он отметил, что вопрос любого сотрудничества должен обосновываться определенными экономическими параметрами.
"Невозможно масштабировать проекты до бесконечности, потому что есть емкость рынка. Если мы говорим о сотрудничестве в целях производства в интересах российского рынка, то действующие сегодня в России производственные мощности в полной мере удовлетворяют потребности, которые есть", - сказал он.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Груздев назвал Индию одним из ключевых торговых партнеров России
Заголовок открываемого материала