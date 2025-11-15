https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559462.html

Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев

Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев - 15.11.2025, ПРАЙМ

Россия готова к совместному производству машин в Индии, заявил Груздев

Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T09:47+0300

2025-11-15T09:47+0300

2025-11-15T09:47+0300

экономика

бизнес

россия

промышленность

индия

рф

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/71/762417120_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_76c821dfc2b8ed13ab921ab3df85a09b.jpg

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – ПРАЙМ. Россия готова к совместному производству автомобилей в Индии, подразумевая поставки на индийский рынок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам. "Мы готовы к совместному производству автомобилей на территории Индии. Почему нет? Но сегодня предметных обсуждений на этот счёт нет", - заявил он При этом он отметил, что вопрос любого сотрудничества должен обосновываться определенными экономическими параметрами. "Невозможно масштабировать проекты до бесконечности, потому что есть емкость рынка. Если мы говорим о сотрудничестве в целях производства в интересах российского рынка, то действующие сегодня в России производственные мощности в полной мере удовлетворяют потребности, которые есть", - сказал он.

https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559155.html

индия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, индия, рф, авто