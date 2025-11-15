Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал инвестсоглашения по модернизации НПЗ - 15.11.2025
Комитет Госдумы поддержал инвестсоглашения по модернизации НПЗ
Комитет Госдумы поддержал инвестсоглашения по модернизации НПЗ - 15.11.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал инвестсоглашения по модернизации НПЗ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал возможность заключить новые инвестиционные соглашения по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T17:48+0300
2025-11-15T17:48+0300
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал возможность заключить новые инвестиционные соглашения по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с использованием инвестиционной надбавки. В ноябре о данном предложении в рамках поправки в статью 200 Налогового кодекса говорил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Как он ранее отмечал, заводы, которые еще не заключали такое соглашение, получат возможность сделать это до середины 2026 года. "Вводится возможность заключения новых инвестиционных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов, которые ранее не заключали такие соглашения, соответственно, чтобы они могли применять инвестиционную надбавку, но только в размере осуществленных инвестиций, чтобы опять-таки стабилизировать и в будущем решить вопросы с топливообеспечением внутреннего рынка... Это стимулирование новых инвестиций во вторичные процессы нефтепереработки и нефтехимии. Соответственно, за счет возможности применения обратного акциза", - представил поправку Сазанов в ходе заседания бюджетного комитета. Также с помощью данной поправки НПЗ Дальнего Востока разрешат получение инвестиционной надбавки в размере вложенных заводом инвестиций в модернизацию, чтобы эти деньги направлялись на топливообеспечение региона. Депутаты комитета по бюджету и налогам поддержали все данные предложения. Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ. В 2021 году министерство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 годы включительно составит около 800 миллиардов рублей. Кроме того, согласно новым поправкам, повышенный налоговый вычет (путем умножения суммы выплаченного акциза на коэффициент 5,4) будет применяться на параксилол, используемый для производства терефталевой кислоты. Повышенный налоговый вычет будет применяться 15 лет, начиная с налогового периода, когда был получен такой параксилол, при условии его использования на предприятиях мощностью производства терефталевой кислоты не менее 1 миллиона тонн в год, при этом производство должно быть введено в эксплуатацию не ранее 2029 года, а его стоимость - не менее 250 миллиардов рублей.
Энергетика, Нефть, Финансы, Дальний Восток, Алексей Сазанов, Госдума, НПЗ
17:48 15.11.2025
 
Комитет Госдумы поддержал инвестсоглашения по модернизации НПЗ

Комитет ГД одобрил соглашения по модернизации НПЗ с выплатой инвестнадбавки

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал возможность заключить новые инвестиционные соглашения по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с использованием инвестиционной надбавки.
В ноябре о данном предложении в рамках поправки в статью 200 Налогового кодекса говорил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Как он ранее отмечал, заводы, которые еще не заключали такое соглашение, получат возможность сделать это до середины 2026 года.
"Вводится возможность заключения новых инвестиционных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов, которые ранее не заключали такие соглашения, соответственно, чтобы они могли применять инвестиционную надбавку, но только в размере осуществленных инвестиций, чтобы опять-таки стабилизировать и в будущем решить вопросы с топливообеспечением внутреннего рынка... Это стимулирование новых инвестиций во вторичные процессы нефтепереработки и нефтехимии. Соответственно, за счет возможности применения обратного акциза", - представил поправку Сазанов в ходе заседания бюджетного комитета.
Также с помощью данной поправки НПЗ Дальнего Востока разрешат получение инвестиционной надбавки в размере вложенных заводом инвестиций в модернизацию, чтобы эти деньги направлялись на топливообеспечение региона.
Депутаты комитета по бюджету и налогам поддержали все данные предложения.
Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ. В 2021 году министерство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 годы включительно составит около 800 миллиардов рублей.
Кроме того, согласно новым поправкам, повышенный налоговый вычет (путем умножения суммы выплаченного акциза на коэффициент 5,4) будет применяться на параксилол, используемый для производства терефталевой кислоты. Повышенный налоговый вычет будет применяться 15 лет, начиная с налогового периода, когда был получен такой параксилол, при условии его использования на предприятиях мощностью производства терефталевой кислоты не менее 1 миллиона тонн в год, при этом производство должно быть введено в эксплуатацию не ранее 2029 года, а его стоимость - не менее 250 миллиардов рублей.
ЭнергетикаНефтьФинансыДальний ВостокАлексей СазановГосдумаНПЗ
 
 
Заголовок открываемого материала